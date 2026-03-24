24.3.2026 16:21 ・ Päivitetty: 24.3.2026 16:21
Vuosien vääntö päättyi – EU ja Australia pääsivät sopuun kauppasopimuksesta
EU ja Australia pääsivät tiistaina vuosien väännön jälkeen sopuun kauppasopimuksesta. Australian pääministeri Anthony Albanese ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen solmivat sovun pääkaupunki Canberrassa. Virallinen sopimus on määrä allekirjoittaa myöhemmin.
Viimeisiä kiistakapuloita olivat muun muassa australialaisen lampaan- ja naudanlihan helpompi pääsy EU-markkinoille sekä Australian asettama luksusvero eurooppalaisautoille.
Osapuolet sopivat myös lisäävänsä EU:n pääsyä kriittisiin raaka-aineisiin. Australia on merkittävä alumiinin, litiumin ja mangaanin tuottaja.
Komission mukaan sopimus tekee markkinoista ennustettavamman ja luotettavan EU-alueen yrityksille. Sopimus voi kasvattaa vientiä Australiaan yli 30 prosentilla.
Lisäksi sovittiin puolustus- ja turvallisuuskumppanuudesta, jolla vauhditetaan muun muassa merellistä yhteistyötä ja kyberturvallisuusyhteistyötä.
