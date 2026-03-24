Palkittu politiikan aikakauslehti.
24.3.2026 16:21 ・ Päivitetty: 24.3.2026 16:21

Vuosien vääntö päättyi – EU ja Australia pääsivät sopuun kauppasopimuksesta

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Australian pääministeri Anthony Albanese Canberrassa Australiassa tiistaina.

EU ja Australia pääsivät tiistaina vuosien väännön jälkeen sopuun kauppasopimuksesta. Australian pääministeri Anthony Albanese ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen solmivat sovun pääkaupunki Canberrassa. Virallinen sopimus on määrä allekirjoittaa myöhemmin.

Viimeisiä kiistakapuloita olivat muun muassa australialaisen lampaan- ja naudanlihan helpompi pääsy EU-markkinoille sekä Australian asettama luksusvero eurooppalaisautoille.

Osapuolet sopivat myös lisäävänsä EU:n pääsyä kriittisiin raaka-aineisiin. Australia on merkittävä alumiinin, litiumin ja mangaanin tuottaja.

Komission mukaan sopimus tekee markkinoista ennustettavamman ja luotettavan EU-alueen yrityksille. Sopimus voi kasvattaa vientiä Australiaan yli 30 prosentilla.

Lisäksi sovittiin puolustus- ja turvallisuuskumppanuudesta, jolla vauhditetaan muun muassa merellistä yhteistyötä ja kyberturvallisuusyhteistyötä.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

