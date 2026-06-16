Vuosien vääntö päättyi: EU:ssa syntyi sopu lentomatkustajien oikeuksista

EU:ssa on päästy vuosien väännön jälkeen sopuun muun muassa siitä, että lentomatkustajilla on oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Euroopan parlamentti kertoi päätöksestä maanantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lentomatkustajilla on jatkossa lippua ostaessa näkyvällä hinnalla oikeus sekä pieneen henkilökohtaiseen matkatavaraan että suurempaan käsimatkatavaraan, kuten pieneen vetolaukkuun. Lentoyhtiöt saavat kuitenkin jatkossakin tarjota halvempia lippuja ilman käsimatkatavaroita matkustaville.

- Hintojen läpinäkyvyyttä ja lentolippujen vertailukelpoisuutta lisättiin velvoittamalla lentoyhtiöt, välittäjät ja hakuportaalit aina näyttämään käsimatkatavarat sisältävä lentohinta varausprosessin alussa, kerrotaan tiedotteessa.

Lisämaksujen periminen kiellettiin myös esimerkiksi tilanteissa, joissa matkustajien täytyy korjata lentolipuistaan kirjoitusvirhe matkustajan nimessä.

Euroopan parlamentti päätti myös esimerkiksi siitä, että lentoyhtiöt eivät voi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen. Sama sääntö koskee myös esimerkiksi liikuntarajoitteisia matkustajia.

LENTOMATKUSTAJILTA perittävien lisämaksujen lisäksi parlamentti päätti myös matkustajien oikeuksista saada korvauksia esimerkiksi tilanteissa, joissa lento on myöhässä tai kokonaan peruttu.

Lentomatkustajilla säilyi oikeus saada korvaus lipun hinnasta tai uudelleenreititys tilanteissa, joissa lento myöhästyy yli kolme tuntia, se perutaan alle 14 päivää ennen lähtöä tai matkustajalta evätään pääsy lennolle.

Jatkossa lentoyhtiöillä on kuitenkin oikeus jättää korvaukset maksamatta tilanteissa, joissa viivästys tai peruutus johtuu yhtiöstä riippumattomista syistä. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi luonnonkatastrofit, sota tai lentokenttähenkilöstön lakot. Lentoyhtiöillä on parlamentin mukaan kuitenkin kaikissa tilanteissa velvollisuus huolehtia matkustajista muun muassa tarjoamalla heille virvokkeita ja tarvittaessa myös esimerkiksi yösija.

Päivitettyjen lentomatkustussääntöjen tarkoituksena on tarjota matkustajille suojaa esimerkiksi häiriötilanteissa tai lentojen myöhästyessä.