19.5.2026 03:39 ・ Päivitetty: 19.5.2026 03:39

Vuosien vääntö päättyi: Turusta tulee ratikkakaupunki

Turun kaupunki / joukkoliikennekarttta
Turun joukkoliikenne on tällä hetkellä bussien ja junan varassa.

Turkuun aiotaan sittenkin rakentaa raitiotie. Turun kaupunginvaltuustosta 36 valtuutettua äänesti maanantaina ratikan puolesta ja 31 vastaan.

Turun kaupunginvaltuusto keskusteli maanantaina viisi tuntia siitä, rakennetaanko kaupunkiin raitiotieyhteydet. Salissa äänestettiin 12 kilometrin ratikkareitistä, joka kulkisi Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle.

Turusta on tulossa päätöksen jälkeen viides Suomen kaupunki, jossa on käytössä raitiotieliikennettä.

Tampereen kaupunginvaltuustossa äänestettiin samasta asiasta kymmenisen vuotta sitten, jolloin keskustelu kesti noin kuusi tuntia.

VALTUUSTOSSA kuultiin vilkasta keskustelua ratikan eduista ja riskeistä. Esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo (kok) kertoi heti alkuun äänestävänsä ratikan puolesta, samoin vihreiden Sofia Virta ja demarien Aki Lindén.

Perussuomalaiset ja osa kokoomuslaisista vastusti hanketta loppuun asti muun muassa yksityisautoilulle mahdollisesti koituvien haittojen takia. Myös demareissa oli yksittäisiä ratikkavastustajia, investointien hintaan vedoten.

Kokoomusvaltuutettu Elina Ruohonen yllätti keskustelun viimeisten puheenvuorojen joukossa, ja ilmoitti muuttavansa mieltään asiassa. Ruohonen kertoi olleensa pitkään ratikkaa vastaan, mutta päätyi lopulta äänestämään puolesta.

Raitiotien rakentaminen maksaa kaupungin mukaan noin 465 miljoonaa euroa. Summa sisältää valtionavun ja jo toteutuneita kustannuksia. Kaupungin mukaan tavoitteena on, että raitiovaunu alkaisi liikennöidä syksyllä 2033.

JO AIEMMIN kaupunginhallitus hyväksyi ratikkaradan investointipäätöksen ja vaunuhankinnan etenemisen edellyttämän määrärahavarauksen ja vuosien 2026-2028 rakentamisvaiheen työt.

Päätös on ehdollinen ja edellyttää, että rakentamiseen myönnetään valtionapu seuraavan maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusten neuvottelukierroksen yhteydessä. Kaupungin mukaan oletuksena on muiden Suomen raitiotiehankkeiden tapaan 30​ prosentin valtionapu valtionavustuskelpoisiin kohteisiin.

RAITIOLIIKENNETTÄ on suunniteltu Turkuun jo vuosien ajan. Turun kaupunginvaltuusto teki vuonna 2009 periaatepäätöksen pikaraitiotien toteuttamisesta.

Raitiotiestä on tehty vuosien 2013 ja 2023 välillä kaikkiaan kolme yleissuunnitelmaa. Kolmannen yleissuunnitelman jälkeen kaupunginhallitus teki päätöksen siirtymisestä raitiotien toteutussuunnitteluvaiheeseen.

Turun vanhan raitiotiejärjestelmän toiminta lakkasi vuonna 1972. Suomen muista kaupungeista ratikoita on ollut myös Viipurissa, joka menetettiin Neuvostoliitolle toisessa maailmansodassa.

