Ulkomaat

26.1.2026 06:11 ・ Päivitetty: 26.1.2026 06:11

Washington julisti hätätilan poikkeuksellisen talvimyrskyn vuoksi

ANDRES KUDACKI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - AFP / LEHTIKUVA
Lumimyrsky koetteli myös New Yorkia 25. tammikuuta.

Yhdysvalloissa sadattuhannet kotitaloudet ja yritykset ovat yhä ilman sähköjä maata kurittaneen talvimyrskyn jäljiltä. Myrsky on myös vaatinut toistakymmentä kuolonuhria.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Laajalla alueella puhaltanut talvimyrsky on tuonut mukanaan lunta, räntää ja jäätävää sadetta aina eteläisestä Texasista koilliseen Uuteen-Englantiin asti. Ainakin 20 osavaltiota sekä pääkaupunki Washington ovat julistaneet hätätilan.

Lunta on kertynyt yli 30 senttiä jopa 15 osavaltiossa, kertoo yhdysvaltalaismedia CNN. Monissa kaupungeissa koulut pysyvät maanantaina kiinni sään takia.

Noin 850 000 asiakasta oli ilman sähköä myöhään sunnuntaina paikallista aikaa, kävi ilmi poweroutage.us-seurantapalvelun tiedoista. Eniten sähkökatkoja oli Tennesseessä, Mississippissä ja Louisianassa. Sähkökatkojen on pelätty jatkuvan jopa päivien ajan.

AINAKIN yhdentoista ihmisen epäillään kuolleen myrskyn vuoksi, kertoo CNN. Kuolemantapauksia on ollut New Yorkissa sekä Louisianan, Michiganin, Kansasin, Texasin ja Tennesseen osavaltioissa.

CNN:n mukaan sunnuntai oli pahin lentoperuutuspäivä sitten koronapandemian. Myrskyn takia sunnuntailta peruttiin kaikkiaan yli 12 000 lentoa, selviää lentotietoja seuraavalta FlightAware-sivustolta. Myöhästymisiä oli yli 20 000.

Lumisateiden odotetaan jatkuvan paikallista aikaa vielä yön yli maanantaille. Kylmien kelien ennustetaan jatkuvan alkavalla viikolla, ja viranomaiset ovat varoittaneet vaarallisen kylmän sään jatkuvan useita päiviä. Ihmisiä on kehotettu pysymään sisätiloissa.

Myrsky johtuu polaaripyörteestä eli arktisesta kylmästä matalapaineen alueesta, jonka ympärillä tuulet kiertävät tavanomaisesti vastapäivään. Yleensä polaaripyörre vaikuttaa pohjoisnavan tienoilla, mutta on nyt venynyt soikeaksi, minkä vuoksi kylmä ilma leviää Pohjois-Amerikkaan.

