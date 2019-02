Werstaalla ohjelmaa perheille talvilomaviikolla

Työväenmuseo Werstaalla on runsaasti ohjelmaa talvilomaa viettäville perheille tällä viikolla. Lasten Finlayson -ohjelmistoon kuuluva ohjelma on maksutonta ja kaikille avointa. Ohjelmassa on pehmolelujen yökyläilyä, askartelua, Täti Taikakynän piirustusjumppaa sekä koko perheelle suunnattuja opastettuja kierroksia.