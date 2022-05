WHO: Liikalihavuus on lisääntynyt Euroopassa – ylipaino ja liikalihavuus liittyvät yli 1,2 miljoonaan kuolemaan vuosittain

Maailman terveysjärjestö WHO:n tiistaina julkaiseman raportin mukaan vuosittain yli 1,2 miljoonaan kuolemaan linkittyy ylipaino ja liikalihavuus ympäri Eurooppaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

WHO sanoo, että lähes neljäsosa eurooppalaisista aikuisista on ylipainoisia, mikä on korkeampi luku kuin millään muulla alueella maailmassa Amerikkaa lukuun ottamatta.

Liikalihavuus on lisääntynyt Euroopan alueella viimeisten viiden vuosikymmenen aikana yli 138 prosenttia. WHO:n raportin mukaan ylipaino ja liikalihavuus on yhdistetty useisiin syöpiin sekä sydän- ja verisuonisairauksiin.

Raportissa todetaan myös, että koronapandemian aikana ihmisten vyötäröympärys kasvoi erityisesti rajoitusten aikana, koska silloin yleistyivät epäterveelliset ruokavaliot ja istuva elämäntapa.