WHO:n pääjohtaja ylistää Marinin kirjoitusta ja kiittää tätä johtajuudesta

Marinin (sd.) mukaan Euroopan unionin tärkein tehtävä tällä hetkellä on edistää yhteistä strategiaa koronavirusta vastaan.

Marin luetteli Politicon kirjoituksessaan useita eri tapoja, miten koronaviruksen leviämistä voitaisiin estää Euroopassa. Pohjana hän käyttää Maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksiin perustuvaa ”testaa, jäljitä, hoida, eristä” -strategiaa.

– Loistava kirjoitus pääministeri Sanna Marinilta. En voisi olla enempää samaa mieltä kuin että yhdessä ja solidaarisuudessa me voimme pysäyttää koronan ja pelastaa ihmisiä ja heidän toimeentulonsa. Kiitos isosta johtajuudestanne, pääministeri. Yhdessä! Ghebreyesus kirjoittaa

Thank you @DrTedros! Together we can defeat the virus and save lives!

— Sanna Marin (@MarinSanna) November 14, 2020