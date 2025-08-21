Työmarkkinat
Wolt aloittaa muutosneuvottelut – vähennystarve 80 työntekijää
Ruokalähettipalvelu Wolt aloittaa muutosneuvottelut Suomen asiakaspalvelussaan, yhtiö kertoo tiedotteessaan.
Woltin viestinnästä kerrotaan STT:lle, että neuvotteluissa arvioitu vähennystarve on 80 työntekijää. Kaikkiaan yhtiön Suomen-asiakaspalvelussa on noin 270 työntekijää.
Woltin mukaan muutosten tavoitteena on tehostaa yhtiön toimintaa ja kehittää Suomen asiakaspalvelun organisaatiota vastaamaan yhtiön maailmanlaajuista toimintamallia.
