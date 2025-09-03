Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

3.9.2025 06:46 ・ Päivitetty: 3.9.2025 06:47

Wolt hakee oikeudelta uutta päätöstä lähettikiistaansa

Demokraatti / arkistokuvaa

Ruokalähettiyhtiö Wolt haluaa purkaa korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksen lähettien työsuhdemuodosta.

Demokraatti

Demokraatti

Toukokuussa KHO ratkaisi kantanaan, että lähetit eivät ole yrittäjiä, kuten Wolt toivoo, vaan työntekijöitä.

Wolt kertoo tiedotteessaan, että yhtiön mielestä päätöksessä on sekä menettely- että soveltamisvirheitä, ja siksi yhtiö hakee päätöksen purkamista.

Woltin mielestä ennakkopäätös vaarantaa muidenkin suomalaisten alustayhtiöiden ja alihankkijoiden toimintaa. Yhtiö kertoo saaneensa kaksi asiantuntijalausuntoa purkuvalituksensa tueksi.

– Samalla jatkamme selvitystyötä siitä, miten voisimme toteuttaa työaikalain ulkopuolelle jäävää työsuhteista lähettityötä yrittäjyyden rinnalla, Wolt kertoo tiedotteessaan.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Työmarkkinat

18.6.2025 13:54

Wolt uhmaa KHO:n ennakkopäätöstä: sanoo pitävänsä ruokalähetit yhä yrittäjinä

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
2.9.2025
Performanssien jälkeen jäljelle jää Orpon kyky sietää häpeää
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
2.9.2025
Elokuvaklassikoita näyttäneet aluesarjat jätetään ”kehitystauolle” ensi keväänä – ”Osa kulttuurivallankumousta”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU