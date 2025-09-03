Talous
3.9.2025 06:46 ・ Päivitetty: 3.9.2025 06:47
Wolt hakee oikeudelta uutta päätöstä lähettikiistaansa
Ruokalähettiyhtiö Wolt haluaa purkaa korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksen lähettien työsuhdemuodosta.
Toukokuussa KHO ratkaisi kantanaan, että lähetit eivät ole yrittäjiä, kuten Wolt toivoo, vaan työntekijöitä.
Wolt kertoo tiedotteessaan, että yhtiön mielestä päätöksessä on sekä menettely- että soveltamisvirheitä, ja siksi yhtiö hakee päätöksen purkamista.
Woltin mielestä ennakkopäätös vaarantaa muidenkin suomalaisten alustayhtiöiden ja alihankkijoiden toimintaa. Yhtiö kertoo saaneensa kaksi asiantuntijalausuntoa purkuvalituksensa tueksi.
– Samalla jatkamme selvitystyötä siitä, miten voisimme toteuttaa työaikalain ulkopuolelle jäävää työsuhteista lähettityötä yrittäjyyden rinnalla, Wolt kertoo tiedotteessaan.
