Työmarkkinat

27.3.2026 06:44 ・ Päivitetty: 27.3.2026 06:44

Wolt irtisanoo henkilöstöään Suomessa

Arja Jokiaho

Ruokakuljetuspalvelu Wolt on saanut päätökseen kansainvälistä henkilöstöään Suomessa koskevat muutosneuvottelut.

Helmikuussa alkaneiden neuvotteluiden tuloksena 24 ihmisen työsuhde päättyy ja 14 ihmisen työnkuva muuttuu.

Woltilla on Suomessa noin 1 500 työntekijää. Muutokset eivät koske yhtiön noin 10 000 lähettiä Suomessa.

Wolt kertoi helmikuussa lopettavansa liiketoimintansa Japanissa ja Uzbekistanissa.

