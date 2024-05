WP: Venäjä heikentää länsiaseiden tehoa Ukrainassa elektronisella sodankäynnillään

Venäjä on elektronisella sodankäynnillään heikentänyt länsimaiden Ukrainalle toimittamien aseiden tehoa merkittävästi, kirjoittaa Washington Post. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lehti on haastatellut muun muassa korkea-arvoisia ukrainalaisvirkamiehiä sekä saanut nähdäkseen Ukrainan tekemiä luottamuksellisia sisäisiä arvioita.

Venäläisten on onnistunut häiritä muun muassa gps-signaaleja, joita jotkin asejärjestelmät ja ammukset käyttävät. Tämän johdosta ukrainalaiset ovat esimerkiksi lopettaneet yhdysvaltalaisten Excalibur-tykistöammusten käytön, ja Yhdysvallat on sittemmin lopettanut kyseisten ammusten toimittamisen. Venäjä on onnistunut lisäksi häiritsemään muun muassa osaa Himars-raketinheittimissä käytettävistä ammuksista.

Esimerkiksi Excalibur-ammusten osumatarkkuus laski kuukausien ajan, ja lopulta niistä vain alle kymmenen prosenttia osui kohteisiinsa.

HIMARSIEN kohdalla ammukset puolestaan voivat ohittaa kohteensa jopa yli 15 metrillä. Jos Himarsilla pyritään tuhoamaan esimerkiksi ponttonisilta, voivat sen ammukset osua sillan sijaan veteen.

Joissain tapauksissa aseiden kanssa esiintyneitä ongelmia on saatu ratkottua esimerkiksi valmistajalta saadun päivityksen avulla. Esimerkiksi gps-pohjaisiin JDAM-ammuksiin tehtiin päivitys, jonka avulla ukrainalaiset ovat voineet jatkaa niiden käyttöä.

Britannian toimittamat Stormshadow-ohjukset ovat puolestaan ukrainalaislähteiden mukaan osoittautuneet vähemmän alttiiksi Venäjän häirintäyrityksille. Myös yhdysvaltalaisten toimittamat ATACMS-ohjukset ovat toistaiseksi näyttäneet tehonsa.

Venäjän elektronisen sodankäynnin kyvykkyydestä on kirjoitettu ennenkin, mutta Washington Postin näkemät asiakirjat sisältävät aiemmin raportoimattomia yksityiskohtia siitä, missä määrin Venäjän häirintä on estänyt länsimaisten aseiden käyttöä.