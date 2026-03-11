Palkittu politiikan aikakauslehti.
11.3.2026 05:13 ・ Päivitetty: 11.3.2026 05:13

WSJ: IEA esittää historiansa suurinta öljyvarantojen käyttöönottoa

AFP / LEHTIKUVA

Kansainvälinen energiajärjestö IEA on esittänyt historiansa suurinta öljyvarantojen käyttöönottoa. Asiasta kertoo Wall Street Journal virkamieslähteidensä pohjalta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Strategista öljyvarantoa koordinoivan IEA:n tavoitteena on vakauttaa öljymarkkinoita Lähi-idässä syttyneen sodan keskellä.

Lehti kertoo, että esitystä kierrätettiin IEA:n 32 jäsenmaan energiavirkamiesten hätäkokouksessa tiistaina.

Wall Street Journalin lähteiden mukaan jäsenmaiden odotetaan päättävän järjestön tekemästä ehdotuksesta keskiviikkona. Yhdenkin maan vastustus voi viivästyttää pyrkimyksiä, lähteet kertovat.

Vuonna 2022 IEA:n jäsenmaat vapauttivat varastoistaan markkinoille öljytuotteita 182 miljoonan barrelin edestä Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vuoksi.

Wall Street Journalin mukaan IEA:n nyt esittämä käyttöönotto olisi neljän vuoden takaista suurempi.

IEA velvoittaa jäsenmaita pitämään vähintään 90 päivän öljynkulutusta vastaavan määrän varastossa kriisitilanteiden varalta.

YHDYSVALLAT ja Israel aloittivat iskunsa Irania vastaan reilu viikko sitten, ja Iran on vastannut muun muassa iskemällä Israeliin sekä Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idän alueella.

Sota on lähes pysäyttänyt öljytankkereiden kulun Hormuzinsalmen läpi sekä lähettänyt öljyn ja kaasun hinnan nousuun.

Maanantaina öljyn barrelihinta hipoi jopa 120 dollarin rajaa. WTI-öljyn hintapiikki oli niin terävä, ettei sen veroista ollut nähty sitten Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022.

WTI-öljyn barrelihinnat laskivat 90 dollarin alapuolelle varhain tiistaina Suomen aikaa. Ennen sodan syttymistä Lähi-idässä hinta pyöri noin 70 dollarissa.

Keskiviikon vastaisena yönä öljyn hinta käväisi jälleen koholla, mutta lähti laskuun Wall Street Journalin uutisoitua IEA:n esityksestä.

Suomen aikaa ennen kello kolmea raakaöljyn Brent-laadun hinta oli noin 87 dollaria barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laatu oli puolestaan vajaassa 83 dollarissa. WTI oli ehtinyt käydä puolenyön jälkeen noin viiden prosentin nousussa.

Barreli on öljykaupan mittayksikkö. Sen tilavuus on 159 litraa.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

