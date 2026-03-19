19.3.2026 15:20 ・ Päivitetty: 19.3.2026 15:20
WTO: Iranin sota uhkaa maailman ruokaturvallisuutta
Maailman kauppajärjestön (WTO) pääjohtajan Ngozi Okonjo-Iwealan mukaan Lähi-idän sota on vakava uhka maailman ruokaturvallisuudelle.
Okonjo-Iwealan mukaan merikuljetusten häiriöt ja kohonneet energiakustannukset vähentävät lannoitteiden tarjontaa ja nostavat niiden hintaa.
Okonjo-Iwealan mukaan on välttämätöntä pitää maailmanlaajuiset toimitusketjut toiminnassa, jotta ruokatoimitukset saadaan kuljetettua alueille, joissa niitä eniten tarvitaan.
Lähi-idän sota käynnistyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat ilmaiskut Iraniin noin kolme viikkoa sitten.
