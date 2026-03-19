19.3.2026 15:20 ・ Päivitetty: 19.3.2026 15:20

WTO: Iranin sota uhkaa maailman ruokaturvallisuutta

Fabrice COFFRINI - AFP / LEHTIKUVA
WTO:n pääjohtaja Ngozi Okonjo-Iwealan Genevessä 19. maaliskuuta.

Maailman kauppajärjestön (WTO) pääjohtajan Ngozi Okonjo-Iwealan mukaan Lähi-idän sota on vakava uhka maailman ruokaturvallisuudelle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Okonjo-Iwealan mukaan merikuljetusten häiriöt ja kohonneet energiakustannukset vähentävät lannoitteiden tarjontaa ja nostavat niiden hintaa.

Okonjo-Iwealan mukaan on välttämätöntä pitää maailmanlaajuiset toimitusketjut toiminnassa, jotta ruokatoimitukset saadaan kuljetettua alueille, joissa niitä eniten tarvitaan.

Lähi-idän sota käynnistyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat ilmaiskut Iraniin noin kolme viikkoa sitten.

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
19.3.2026
Lindtman helpottui häirintäselvityksestä – Merinen: ”Toimin oikein, tapa olisi voinut olla toinen”
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
19.3.2026
Kiuru: ”Nyt eletään jo muuttolintujen aikaa” – Kohuttu lakiesitys uudelle valiokuntakierrokselle
Lue lisää

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
18.3.2026
Keskustan hiipuminen ei ole hyvä uutinen SDP:lle
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
18.3.2026
Arvio: Kuoleman lintu varastaa show’n surukuvauksessa, joka kallistuu lapselliseksi kauhurevittelyksi
Lue lisää

