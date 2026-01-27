Xi vakuutti Orpolle Pekingissä Kiinan toivovan kaikkia hyödyttävää taloudellista globalisaatiota

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on tavannut tänään Kiinan presidentti Xi Jinpingin Pekingissä. Tapaaminen oli varhain aamuyöllä Suomen aikaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kiinan valtiollisen uutistoimisto Xinhuan mukaan Xi kertoi Orpolle, että Kiina on valmis tekemään Suomen kanssa töitä YK-pohjaisen ja kansainväliseen oikeuteen perustuvan kansainvälisen järjestelmän ylläpitämiseksi.

YK-järjestelmän on katsottu olevan viime aikoina paineen alla muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin voimapolitiikan takia.

Xinhuan mukaan Xi sanoi Orpolle myös, että Kiina haluaa edistää Suomen kanssa tasapuolista ja järjestyksellistä moninapaista maailmaa ja kaikkia hyödyttävää taloudellista globalisaatiota.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Orpo nosti tapaamisessa esiin Ukrainan sodan. Tapaamisen annista kuullaan tarkemmin iltapäivällä Suomen aikaa, jolloin Orpo kertoo siitä medialle.

Orpon ohjelmassa on tiistaina myös tapaamiset virallisen vierailun isäntänä toimivan pääministeri Li Qiangin ja kansankongressin puhemiehen Zhao Lejin kanssa.

ORPON Kiinan-vierailu alkoi sunnuntaina ja kestää keskiviikkoon saakka. Valtioneuvoston kanslian mukaan virallisten keskusteluiden aiheina ovat Suomen ja Kiinan kahdenväliset suhteet sekä EU:n ja Kiinan suhteet. Lisäksi vierailun aikana käsitellään ajankohtaisia kansainvälisiä kysymyksiä, kuten Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Edellisen pääministerivierailun Kiinaan teki pääministeri Juha Sipilä vuonna 2017, valtioneuvoston kanslia kertoo.

Kiina tärkeä vientimarkkina

Valtioneuvoston kanslian mukaan vierailun tarkoituksena on muun muassa edistää Suomen liiketoimintamahdollisuuksia Kiinassa. Vierailun yhteydessä järjestetään Suomen ja Kiinan innovatiivisen liiketoimintakomitean tapaaminen. Mukana on parikymmentä suomalaisyritystä, muun muassa elintarvikejätti Fazer, hissiyhtiö Kone, kaivoslaitteita valmistava Metso ja elintarvikeyhtiö Valio.

- Kiina on tärkeä vientimarkkina suomalaisyrityksille ja EU:n toiseksi suurin kauppakumppani. EU:n ja Kiinan suhteen tulee perustua vastavuoroisuuteen ja tasapuoliseen markkinoillepääsyyn, Orpo sanoo tiedotteessa.

Valtioneuvoston kanslian mukaan vuonna 2024 Suomen tavaravienti Kiinaan oli arvoltaan 3,5 miljardia euroa ja palveluvienti yli 1,8 miljardia euroa. Suomen tavaratuonti Kiinasta oli arvoltaan 7,5 miljardia euroa.