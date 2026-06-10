Politiikka
10.6.2026 12:05 ・ Päivitetty: 10.6.2026 12:05
Ydinasekirjaus puhuttaa: eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen muun muassa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta.
Oppositiopuolueista SDP ja vihreät jättivät asiasta valiokunnan mietintöön yhteisen vastalauseen ja vasemmistoliitto omansa.
Vasemmistoliitto toivoi vastalauseessaan lisäksi, että ulkoasiainvaliokunta olisi ottanut rohkeammin kantaa Yhdysvaltojen muuttuneeseen politiikkaan.
- Ulkoasiainvaliokunta ei tässä mietinnössään ollut kriittinen nimenomaan tähän Yhdysvaltain poliittiseen muutokseen liittyen, sekä sisäpoliittiseen että ulkopoliittiseen, sanoi valiokunnan tiedotustilaisuudessa Veronika Honkasalo (vas.) keskiviikkona.
Vihreät toivoi omassa täydentävässä vastalauseessaan, että Suomen pitää edetä Palestiinan tunnustamisessa.
Yhteensä ulkoasiainvaliokunnan mietintöön ulko- ja turvallisuusympäristön muutosta koskevasta valtioneuvoston selonteosta tehtiin siis kolme vastalausetta.
Valiokunta yhtyy pääosin selonteon johtopäätöksiin. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi eduskunnan täysistunnossa.
HALLITUS antoi huhtikuussa eduskunnalle täydennyksen vuonna 2024 julkaistuun selontekoon Yhdysvaltojen muuttuneen ulkopolitiikan vuoksi.
Siinä on myös erikseen valmisteltu ydinaseita koskeva kirjaus, jonka mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana.
Hallitus päätti lisätä kirjauksen selontekoon oppositiota lepytelläkseen.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.