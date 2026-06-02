Politiikka
2.6.2026 11:16 ・ Päivitetty: 2.6.2026 11:17
Ydinenergialaki meni läpi ulkoasiainvaliokunnasta – kiista ydinaseista jatkuu
Ulkoasiainvaliokunnan enemmistö kannattaa ydinenergialakiin esitettyä muutosta, joka mahdollistaisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa. Osa oppositiosta vastustaa lakimuutosta yhä.
Valiokunta antoi aiheesta lausuntonsa puolustusvaliokunnalle tiistaina. Puolueiden kannat jakautuivat odotetusti: demarit, vasemmistoliitto ja vihreät jättivät lausuntoon eriävän mielipiteensä.
Vasemmisto-oppositio moittii yhä esitystä turhan epämääräiseksi, ja olisi halunnut lakiin selkeän kirjauksen siitä, ettei Suomi hyväksy ydinaseiden maahantuloa rauhan aikana.
Keskustalle hallituksen linjaus kelpaa.
HALLITUS haluaa poistaa ydinenergialaista 1980-luvulta periytyvän pykälän, joka kieltää ydinräjähteiden maahantuonnin, valmistamisen, hallussapidon ja räjäyttämisen Suomessa.
Rikoslakia muutettaisiin samalla sallimaan ydinräjähteiden tuonti, mikäli se johtuisi Suomen tai Naton sotilaallisesta puolustuksesta tai puolustusyhteistyön tarpeista.
Valiokunnan enemmistön mielestä Naton ydinasepelotteen uskottavuus vaatii Suomen lainsäädännön muuttamista.
Suomi aikoo yhä pysyä ydinaseettomana valtiona, eikä valiokunnan mukaan periaatteellisesti halua tänne ydinaseita rauhan aikana.
OPPOSITION edustajat ovat kritisoineet sitäkin, ettei lakimuutosesityksen yhteydessä ole tarkemmin määritelty, mitä rauhan ajalla tarkoitetaan.
Seuraavaksi lakiuudistus menee puolustusvaliokuntaan ja siitä eduskunnan täysistunnon hyväksyttäväksi.
