Stubb: Erimielisyys ydinenergialaista ei ole Suomen turvallisuuden vastustamista

Hallituksen ydinase-lakimuutoksesta noussut kritiikki on Alexander Stubbin mielestä parlamentaarisesti oikeutettua. Tasavallan presidentti paheksuu, että hankkeesta eri mieltä olevia on perusteetta leimattu Suomen turvallisuuden vastustajiksi. Petri Korhonen Demokraatti

Stubb kertoi perjantaina medialle tavanneensa eduskuntapuolueiden johtoa ja kuulleensa heidän näkemyksiään ydinenergialain ja rikoslain muutoshankkeesta. Näillä muutoksilla mahdollistettaisiin ydinaseiden tuominen Suomeen sekä rauhanaikana että kriisioloissa.

Stubb luonnehti mielipiteiden vaihtoa ”rakentavaksi”, ja sanoi uskovansa että tapaaminen osaltaan auttaa ratkaisemaan ydinasepolitiikasta noussutta kiistaa.

Hän sanoi myös ymmärtävänsä, että ydinaselainsäädäntöön liittyvät asiat sekä menettelytapa ovat herättäneet eri puolueissa kritiikkiä.

– Se että joku on tästä asiasta eri mieltä, se on parlamentaarisesti oikeutettua, Stubb korostaa.

ENITEN oppositiopuolueita on ärsyttänyt asiassa hallituksen käytös. Oppositiojohtajat ovat arvostelleet sitä, että puolueet sivuutettiin kokonaan näin merkittävän puolustuspoliittisen muutoshankkeen etukäteisvalmistelusta.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok) viikko sitten luomuksenaan esittelemä lakimuutosesitys tuli useimmille kansanedustajille yllätyksenä. Esitystä oli kuitenkin suunniteltu valtiojohdossa hallituksen, puolustusministeriön ja presidentin kesken kuukausien ajan.

Yhteydenpito eduskuntaan ja tiedonkulun varmistaminen puolueille kuuluu hallituksen tehtäviin. Presidentti ei halunnut kommentoida roolinsa ulkopuolelta hallituksen toimintaa, mutta hänellä on asiaan oma näkemyksensä.

– Pidän tärkeänä, että voisimme käydä keskeisistä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksistä keskustelua osittain avoimesti ja osin luottamuksellisina, Stubb muotoilee.

SEN SIJAAN presidentti otti poikkeuksellisen voimakkaan kannan ydinasemuutoksesta käydyn poliittisen keskustelun loanheittoon.

– Jos ihan suoraan sanon, en ole pitänyt niistä jotka ovat syyllistäneet henkilöitä jotka eivät ole heti valmiita hyväksymään tätä lainsäädäntöä, Stubb huomautti.

Tällaisia väitteitä ja syytteitä opposition ”Venäjän pussiin pelaamisesta” kuultiin viime viikolla huomattavan paljon hallituspuolueiden kansanedustajilta, jopa ministereiltä.

– Olen tästä täysin eri mieltä. Keskustelin tänään kahdeksan eduskuntapuolueen puheenjohtajan kanssa, ja kaikilla meillä on yhteinen intressi, Suomen turvallisuus, Stubb painottaa.

– Haemme ratkaisua, jolla sitä voidaan vahvistaa, ja olen ihan varma että sellainen löytyy.

Presidentti sanoi kuulleensa oppositioryhmien vastaehdotuksia uudistuksiin, ja niiden eteenpäin vieminen on nyt kevään aikana eduskunnan ja hallituksen käsissä.

”Kaikilla meillä on yhteinen intressi, Suomen turvallisuus”

YDINENERGIALAIN muutos on tasavallan presidentin mukaan harkittu ja Suomen turvallisuusratkaisuille välttämätön toimenpide.

Suomesta ei tule ydinasevaltiota, emmekä halua tänne sijoitettavaksi ydinaseita, Stubb korosti.

Lainsäädännön jyrkkien esteiden purkaminen on kuitenkin tarpeen sekä Naton että mahdollisesti myös Ranskan ydinasepelotteen hyödyntämiseksi tulevaisuudessa.

Ruotsi ja Tanska ovat suhtautunut myönteisesti ajatukseen Ranskan ydinasesateenvarjon laajentamisesta Pohjolaan. Suomi seuraa tässä muiden pohjoismaiden ratkaisuja, muttei ole vielä määritellyt kantaansa asiaan.