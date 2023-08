Yhdenvertaisuusvaltuutettu toivoo hallituksen läpivalaisevan omaa ohjelmaansa – ”Tämä ei ole päätepiste vaan alku”

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman lukee hallituksen torstaina julkaisemaa rasisminvastaista tiedonantoa varovaisen myönteisin silmin. Tiedonantoa ryhdyttiin hallituksessa kesällä valmistelemaan perussuomalaisten poliitikkojen rasistisista kirjoituksista nousseen kohun jälkeen. Simo Alastalo Demokraatti

– Tässä on tunnistettu se, että rasismi on Suomessa ongelma. On määritelty rasismi niin, että määritelmä sisältää jokapäiväiset rasistiset teot sekä rakenteellisen rasismin ja syrjinnän. Mukana on myös joukko konkreettisia toimenpiteitä.

– Hallituksen pitää nyt ottaa kantaa resursseihin. Olen odottavalla kannalla, Stenman sanoo Demokraatille.

Hän pitää tärkeänä, että kaikkiaan 23 toimenpiteen listauksessa on mukana myös puuttuminen vihapuheeseen ja kiinnittää huomiota hallituspuolueiden edustajien puhetapaan.

– Kun käydään keskustelua esimerkiksi ulkomaalaispolitiikasta ja maahanmuutosta, sävyn pitäisi olla kunnioittava. Ihmisiä ei pidä niputtaa ennakkoluulojen perusteella eikä käyttää rasistista puhetapaa.

ULKOMAALAISISTA ja turvapaikanhakijoista puhutaan Stenmanin mukaan Suomessa yleisemminkin vihamieliseen ja nöyryyttävään sävyyn.

– Se on lisääntynyt selvästi viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Tiedonannossa ei käsitellä laajemmin hallituksen ulkomaalaispolitiikkaa tai esimerkiksi hallitusohjelman linjauksia maahanmuutosta ja kotoutumisesta.

– Ne ovat hallitusohjelmassa aika paljon esillä. Siellä on elementtejä, jotka tekevät ihmisten elämän turvattomammaksi. Tiedämme, että ne herättävät huolta maahanmuuttajaväestössä. Pitäisi tunnistaa, että hallitusohjelman toimenpiteet kohdistuvat niihin noin 400 000 ulkomaalaistaustaiseen, jotka asuvat tänään Suomessa.

Stenman viittaa esimerkiksi kirjaukseen, jossa paperittomilta ollaan poistamassa pääsy muihin kuin kiireellisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

– Paperittomien joukossa on myös satoja lapsia.

Stenmanin mukaan hallitusohjelmassa halutaan lisäksi monin tavoin vaikeuttaa pysyvää Suomeen asettumista.

Olisiko hallituksen pitänyt tiedonannon yhteydessä luoda katsaus myös omaan ohjelmaansa?

– Kun tässä on kirjauksia yleisemminkin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä, niin toivon, että tämä johtaisi kaikkien hallitusohjelman toimenpiteiden läpivalaisemiseen perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Stenmanin mukaan tiedonanto kuitenkin täsmentää hallitusohjelmaa, jossa rasisminvastainen työ jäi huomiotta.

– Olisimme toivoneet, että hallitusohjelmassa olisi ollut selkeämpiä kirjauksia rasisminvastaisista toimista. Tämä täydentää ohjelmaa merkittävällä tavalla ja antaa myös eduskunnalle mahdollisuuden käydä laaja keskustelu.

Onko rasismi nyt tiedonannon myötä käsitelty?

– Tämä ei ole päätepiste vaan alku.