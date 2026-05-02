2.5.2026 06:10 ・ Päivitetty: 2.5.2026 06:10
Yhdysvallat aikoo vetää 5 000 sotilastaan pois Saksasta
Yhdysvallat aikoo siirtää 5 000 sotilasta pois Saksasta, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Määräyksen asiasta on antanut puolustusministeri Pete Hegseth.
Ministeriön tiedottajan mukaan joukkojen vetäytyminen tapahtuu seuraavan 6-12 kuukauden aikana. Osan sotilaista on määrä palata takaisin Yhdysvaltoihin ja sitten sijoittua uudestaan ulkomaille.
Yhdysvaltalaismedia CBS News kertoo, että puolustusministeriön joulukuun tietojen mukaan Yhdysvalloilla oli yli 36 000 aktiivipalveluksessa olevaa sotilasta sijoitettuna tukikohtiin eri puolilla Saksaa. Näiden lisäksi maassa oli 1 500 reserviläistä ja 11 500 siviiliä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin uhannut vähentää yhdysvaltalaisjoukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa. Merz sai Trumpin vihat päällensä sanottuaan, että Iran nöyryyttää Yhdysvaltoja neuvottelupöydässä.
Saksan ulkoministeri Johann Wadephul kertoi torstaina, että Saksa on varautunut yhdysvaltalaisjoukkojen vähenemiseen maassa. Ulkoministerin mukaan asiasta on myös keskusteltu sotilasliitto Natossa.
EU puolestaan painotti torstaina, että yhdysvaltalaisjoukkojen pitäminen Euroopassa on Yhdysvaltojen etujen mukaista.
