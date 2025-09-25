Palkittu politiikan aikakauslehti.
25.9.2025 05:38 ・ Päivitetty: 25.9.2025 05:38

Yhdysvallat: Gazaan uusi rauhansuunnitelma – ”Tilanne ratkeaa pian”

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /
Trumpin rauhansuunnitelmassa Gazaan on erityislähettilään mukaan 21 kohtaa.

Yhdysvaltojen erityislähettiläs Steve Witkoff kertoi keskiviikkona Yhdysvaltojen odottavan läpimurtoa Gazan tilanteessa lähipäivinä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Witkoffin mukaan presidentti Donald Trump on esittänyt uuden, 21 kohtaa sisältävän rauhansuunnitelman Lähi-idän alueelle ja Gazaan.

-  Mielestäni siinä otetaan huomioon niin Israelin kuin sen naapurimaidenkin huolenaiheet. Olemme toiveikkaita, ja sanoisinpa jopa luottavaisia sen suhteen, että lähipäivinä voimme kertoa jonkinlaisesta läpimurrosta, Witkoff sanoi YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa.

Witkoff ja Trump ovat aikaisemminkin kertoneet mittavista edistysaskelista neuvotteluissa. Ne eivät kuitenkaan ole toistaiseksi realisoituneet edes tulitauoksi sodassa.

