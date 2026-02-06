Palkittu politiikan aikakauslehti.
6.2.2026 05:25 ・ Päivitetty: 6.2.2026 05:25

Yhdysvallat ja Iran: neuvottelut ydinsopimuksesta alkavat

AFP / LEHTIKUVA

Yhdysvallat ja Iran aloittavat tänään maiden väliset neuvottelut ydinsopimuksesta Omanissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Neuvotteluissa on tarkoitus keskustella muun muassa Iranin ydinohjelmasta, ballististen ohjusten käytön rajoituksista ja Iranin kumppanimaiden aseistuksesta. Näin kertoo qatarilaismedia al-Jazeera.

Iranilaisen Irna-uutistoimiston mukaan maan ulkoministeri Abbas Araghchi (kuvassa) saapui Omaniin varhain perjantaina.

Yhdysvallat, muut länsimaat ja Israel epäilevät Iranin tavoittelevan ydinasetta. Iran on torjunut väitteet, mutta on jatkanut uraanin rikastamista ja hankaloittanut kansainvälisiä valvontatoimia.

