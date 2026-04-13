Yhdysvallat: Kaikkien Iranin satamien saarto alkaa kello 17

Yhdysvaltain asevoimat ilmoittaa, että se aloittaa kaikkien Iranin satamien saarron maanantaina Suomen aikaa kello 17. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asevoimat sallii liikenteen Hormuzinsalmessa Iranin ulkopuolisiin satamiin ja niistä pois.

Saarto kohdistuu kaikkien maiden aluksiin, myös Iranin satamissa Arabianlahdella ja Omaninlahdella, Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom kertoi viestipalvelu X:ssä.

Aiemmin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi maan laivaston aloittamaan Hormuzinsalmen saartamisen. Trumpin mukaan saarto olisi koskenut kaikkia salmeen tai sieltä pois yrittäviä aluksia.

Trump kirjoitti omistamassaan Truth Social -palvelussa saarron olevan vastaus siihen, ettei Iran suostunut luopumaan pyrkimyksistään hankkia ydinase. Iran on toistuvasti kiistänyt, että se havittelisi ydinaseita.

Iranin vallankumouskaarti vastasi saartouutiseen, että salmi on edelleen täysin Iranin valvonnassa.

Hormuzinsalmen meriliikenne on ollut lähes täysin seisahduksissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat hyökkäyksensä Iraniin helmikuun lopussa.

TRUMP sanoi sunnuntaina toimittajille, ettei hän välitä, palaako Iran neuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa.

- Minua ei kiinnosta, palaavatko he vai eivät. Jos he eivät palaa, se ei liikuta minua, Trump sanoi.

Trump lisäsi uutiskanava CNN:n mukaan, että väliaikainen kahden viikon aselepo maiden välillä on pitänyt hyvin.

- Sanoisin, että se pitää hyvin. Heidän armeijansa on tuhottu. Heidän koko laivastonsa on veden alla, presidentti sanoi toimittajille.

Neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa kariutuivat erimielisyyksiin sunnuntain vastaisena yönä.

IRANIN ulkoministeri Abbas Araghchi sanoo, että se oli erittäin lähellä sopimusta Yhdysvaltojen kanssa Pakistanin neuvotteluissa.

- Intensiivisissä keskusteluissa korkeimmalla tasolla 47 vuoteen Iran teki yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa vilpittömin mielin sodan lopettamiseksi, Araghchi kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Ulkoministerin mukaan Iran kuitenkin kohtasi ”maksimalismia, vaatimusten muuttumista ja saartoa”, kun sopimus oli lähellä.

Iranin yleisradioyhtiön IRIB:n mukaan rauhanneuvottelut Islamabadissa kariutuivat Yhdysvaltojen kohtuuttomien vaatimusten vuoksi. Neuvotteluja käytiin IRIB:n mukaan yhteensä 21 tunnin ajan.

Yhdysvaltain valtuuskuntaa johtaneen varapresidentti J. D. Vancen mukaan keskeinen syy kariutumiseen oli kiista ydinaseista. Yhdysvallat haluaa Iranin sitoutuvan siihen, ettei tämä pyri hankkimaan ydinaseita, mutta tällaista sitoumusta ei ole Vancen mukaan tehty.