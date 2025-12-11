Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

11.12.2025 06:31 ・ Päivitetty: 11.12.2025 06:32

Yhdysvallat laski korkoja, keskuspankki kiisteli

LEHTIKUVA / AFP
Yhdysvaltain pörsseissä koronlaskua on osattu odottaa.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed kertoo laskevansa ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä vaihteluväliin 3,50-3,75 prosenttia. Päätös tehtiin pankissa pitkän sisäisen kiistelyn jälkeen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Koronlasku on vuoden kolmas. Edellisen kerran Fed laski korkoa lokakuussa, jolloin lasku oli niin ikään 0,25 prosenttiyksikköä.

Nyt päätetty koronlasku oli linjassa markkinoiden odotusten kanssa.

Päätös ei ollut yksimielinen. Se syntyi äänin 9-3 koroista päättävässä pankin avomarkkinakomiteassa.

Presidentti Donald Trumpin syyskuussa johtokuntaan nimittämä Stephen Miran olisi halunnut laskea ohjauskorkoa 0,5 prosenttiyksiköllä. Miran toimi aiemmin Trumpin talousneuvonantajana.

Päätöstä tekemässä olleista komiteajäsenistä kaksi ei olisi halunnut muuttaa korkoa ollenkaan.

Fed nosti korkopäätöksen yhteydessä ennustettaan maan ensi vuoden talouskasvusta 2,3 prosenttiin.

PÄÄTÖKSEEN tiivistyy paljon Fedin nykyistä tunnelmaa ja tekemistä, arvioi OP:n seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen.

- Markkinoille toimitettiin odotettu koronlasku, mutta rivit ovat levällään, Hännikäinen kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Myös Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich totesi Fedin korkonäkemysten olevan vahvasti hajallaan. Koronlaskujen jatkuminen ei hänen mukaansa ole mikään selvä juttu.

- Fed laski odotetusti ohjauskorkoaan vartilla ja signaloi olevansa edelleen kallellaan lisälaskujen suuntaan. Mediaanikorkopolku oli ennallaan: polussa on ensi vuodelle vain yksi lasku, arvioi von Gerich viestipalvelu X:ssä.





