26.8.2025 10:29 ・ Päivitetty: 26.8.2025 10:29
Yhdysvallat muutti kantansa – hyväksyy sittenkin Libanonin rauhanturvaoperaation jatkamisen
Yhdysvallat aikoo hyväksyä Libanonin YK-rauhanturvaoperaation Unifilin jatkamisen vielä vuodella, kertoi Yhdysvaltain Syyrian-edustaja Tom Barrack tiistaina.
Barrack huomautti, että operaation jatkaminen maksaa miljardi dollaria vuodessa.
Yhdysvaltojen kanta on muuttunut, sillä aikaisemmin kesällä israelilaismediat uutisoivat, että Yhdysvallat ja Israel olisivat sopineet operaation lakkauttamisesta.
YK:n turvallisuusneuvoston on määrä äänestää Unifilin jatkosta loppuviikosta, kertoivat diplomaattilähteet eilen. Asiasta oli tarkoitus äänestää eilen, mutta äänestystä siirrettiin neuvottelujen vuoksi.
Uudessa päätöslauselmaehdotuksessa, jonka uutistoimisto AFP on nähnyt, todetaan YK:n toimivan niin, että Unifil-joukot vedetään pois Libanonista, minkä jälkeen Etelä-Libanonin turvallisuus jäisi kokonaan Libanonin hallituksen vastuulle.
Myös Suomi on ollut vuosikymmenten ajan mukana operaatiossa, joka alkoi jo vuonna 1978. Parhaillaan Suomi osallistuu Unifil-operaatioon noin 200 rauhanturvaajalla.
Libanonin ja Israelin hallitusten kanssa koordinoineen Unifil-operaation keskeisimmät tehtävät ovat sinisen linjan eli YK:n määrittämän vetäytymislinjan valvominen, Libanonin asevoimien tukeminen sekä Libanonin siviiliväestön avustaminen. Lisäksi mandaattiin sisältyy muun muassa avustaminen humanitaarisen avun toimittamisessa.
