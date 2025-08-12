Talous
Yhdysvallat peruutti: Kiina sai lisäaikaa tullikiistassa
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvistaa allekirjoittaneensa määräyksen Kiinan kanssa sovitun tullivälirauhan jatkumisesta. Trump kertoi asiasta Truth Social -viestipalvelussaan maanantai-iltana paikallista aikaa.
Trumpin mukaan tullivälirauha jatkuu 90 päivää samoilla ehdoilla kuin aiemminkin. Väliaikainen tullisopu jatkuu siis marraskuun alkupuolelle.
Useat yhdysvaltalaismediat uutisoivat jo aiemmin maanantaina, että Trump on päättänyt jatkaa Kiinalle asetettavien tuontitullien lykkäystä.
Kiinan ja Yhdysvaltojen välille aiemmin sovitun tullivälirauhan oli määrä päättyä tiistaina.
MYÖS KIINAN valtiollinen uutistoimisto Xinhua sekä Valkoinen talo julkaisivat maiden välisen yhteislausunnon.
Lausunnossa kerrotaan, että tullivälirauhan jatkuminen neuvoteltiin heinäkuun lopulla Tukholmassa pidetyissä kauppaneuvotteluissa.
Maat sopivat toukokuussa, että niiden toisilleen asettamat yli sadan prosentin rangaistustullit menevät tauolle 90 päivän ajaksi. Tauon aikana Yhdysvaltain asettamat tuontitullit ovat olleet 30 prosentissa, Kiinan vastatullit 10 prosentissa.
Trumpin hallinto oli ennen toukokuun sopua asettanut yhteensä 145 prosentin edestä tuontitulleja suurelle määrälle kiinalaistuotteita. Kiina on vuorostaan vastannut omilla 125 prosentin tulleillaan.
