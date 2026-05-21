21.5.2026 05:51 ・ Päivitetty: 21.5.2026 05:51

Yhdysvallat poisti Francesca Albaneselle asetetut pakotteet

Yhdysvallat on poistanut YK:n erityisraportoija Francesca Albaneselle asetetut pakotteet.

Yhdysvaltojen asettamat pakotteet aiheuttivat esimerkiksi sen, että italialainen Albanese ei pystynyt käyttämään yleisimpiä luottokortteja tai tekemään pankkisiirtoja.

Yhdysvallat asetti pakotteet viime kesänä, koska sen mukaan Albanese oli ”laittomasti ja häpeällisesti” kannustanut Kansainvälistä rikostuomioistuinta toimimaan Yhdysvaltojen ja Israelin edustajia vastaan.

Albanese esimerkiksi kehotti rikostuomioistuinta antamaan pidätysmääräyksen Israelin pääministeri Benjamin Netanjahusta. Albanesen raportti syytti yhdysvaltalaisia yrityksiä siitä, että nämä hyötyvät palestiinalaisalueiden laittomasta miehityksestä, apartheidista ja kansanmurhasta.

YK varoitti pakotteiden luovan vaarallisen ennakkotapauksen ja vaati niiden perumista. Albanese on toiminut YK:n erityisraportoijana vuodesta 2022.

