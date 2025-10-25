Palkittu politiikan aikakauslehti.
25.10.2025 12:00 ・ Päivitetty: 25.10.2025 12:00

Yhdysvallat syyttää Kolumbian presidenttiä huumekartellien suojelemisesta – asetti talouspakotteita

LEHTIKUVA / AFP PHOTO / Colombian Presidency / OVIDIO GONZALEZ

Yhdysvallat on asettanut pakotteita Kolumbian vasemmistolaiselle presidentille Gustavo Petrolle (kuvassa) ja tämän perheelle sekä Kolumbian sisäministerille Armando Benedettille.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhdysvaltojen valtiovaranministerin Scott Bessentin mukaan pakotteiden syynä on se, ettei Kolumbia ole puuttunut huumekartellien toimintaan.

Noustuaan valtaan vuonna 2022 Petro on pyrkinyt suitsimaan maassa toimivien aseistettujen huumekartellien toimintaa neuvotteluilla aseellisten yhteenottojen sijasta. Arvostelijoiden mukaan tämä on käytännössä antanut kartelleille vapaat kädet huumekauppaan. Samoin kokaiinin tuotanto maassa on noussut ennätyksellisen suureksi.

Petron ja Trumpin välit ovat surkeat: Petro on arvostellut Yhdysvaltojen tappavia iskuja väitettyihin huumealuksiin, kun taas Trump on haukkunut kolumbialaiskollegaansa roistoksi ja huumekauppiaaksi.

