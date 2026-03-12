Talous
12.3.2026 06:00 ・ Päivitetty: 12.3.2026 06:00
Yhdysvallat vapauttaa strategisista öljyvarannoistaan markkinoille 172 miljoonaa barrelia öljyä
Yhdysvaltain energiaministeri Chris Wright sanoo, että maa aikoo vapauttaa strategisista öljyvarannoistaan markkinoille 172 miljoonaa barrelia öljyä.
Wright kertoi asiasta lausunnossa, jonka hänen ministeriönsä julkaisi paikallista aikaa keskiviikkona viestipalvelu X:ssä. Ilmoitetut toimet ovat osa kansainvälisen energiajärjestön IEA:n pyrkimystä vakauttaa öljymarkkinoita.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona, että Yhdysvallat aikoo hyödyntää strategisia öljyvarantojaan ”hieman”.
- Presidentti Trump valtuutti energiaministeriön vapauttamaan 172 miljoonaa barrelia strategisesta öljyvarannosta ensi viikosta alkaen, Wright sanoi lausunnossa.
Lausunnon mukaan öljytoimituksissa kestää arviolta 120 päivää.
Wright syytti samalla lausunnossaan Iranin manipuloivan Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia sekä uhkaavan näiden energiaturvallisuutta.
IEA kertoi keskiviikkona, että järjestön jäsenmaat olivat päättäneet vapauttaa markkinoille 400 miljoonaa barrelia öljytuotteita strategisista varannoistaan.
IEA velvoittaa jäsenmaitaan pitämään vähintään 90 päivän öljynkulutusta vastaavan määrän varastossa kriisitilanteiden varalta.
Öljyvarantojensa vapauttamisesta ovat kertoneet Yhdysvaltain lisäksi jo ainakin Japani ja Saksa.
Vaikka maailmalla on ryhdytty toimiin markkinoiden vakauttamiseksi, raakaöljyn hinta on ollut torstaina koholla.
Brent-laadun hinta on käynyt varhain torstaina yli yhdeksän prosentin nousussa ja ylittänyt jälleen 100 dollarin rajapyykin. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta on puolestaan käväissyt vajaassa 96 dollarissa.
IEA:n päätöksellä paikataan Lähi-idän sodasta seurannutta Hormuzinsalmen kuljetusten keskeytymistä. Kyse on järjestön historian suurimmasta strategisten öljyvarantojen käyttöönotosta.
Vuonna 2022 IEA:n jäsenmaat vapauttivat kahdessa erässä varastoistaan markkinoille öljytuotteita 182 miljoonan barrelin edestä Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vuoksi. Nyt vapautettavaksi suositeltu määrä on siis yli kaksi kertaa suurempi.
Suomi osallistui tuolloin molempiin eriin. Leijonanosan molemmista eristä kattoi Yhdysvallat.
IEA:n 32 jäsenmaan joukossa ovat Suomen ohella useat Euroopan maat sekä muun muassa Kanada ja Yhdysvallat, jolla on yksinään hallussaan lähes puolet IEA:n öljyvarannoista.
Sota Lähi-idässä syttyi Yhdysvaltojen ja Israelin aloitettua iskunsa Iraniin toissa viikon lauantaina. Iran on vastannut iskemällä muun muassa Israeliin sekä Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idän alueella.
Sodan vuoksi laivaliikenne on lähestulkoon seisahtunut Hormuzinsalmessa, joka kuuluu maailman tärkeimpiin kauppareitteihin. Viidennes meritse kuljetettavasta öljystä ja kaasusta kulkee salmen kautta.
