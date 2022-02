Yhdysvallat: Venäjä hyökkää perjantaina Kiovaan – Zelenskyi: ”olen Venäjän kohde numero yksi”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä on tehnyt useita ohjusiskuja varhain tänä aamuna. Zelenskyin aamulla pitämästä puheesta uutisoivat muun muassa uutistoimisto AFP sekä brittiläiset BBC ja Guardian. Zelenskyin mukaan iskut alkoivat aamuneljältä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Zelenskyin mukaan Venäjä on kohdistanut iskuja sekä sotilas- että siviilikohteisiin. Presidentti syytti Venäjän valehdelleen sanoessaan, että maa ei iskisi siviilikohteisiin.

Maan pääkaupungissa Kiovassa kuultiin varhain aamulla voimakkaita räjähdyksiä. Kiovassa olevien toimittajien mukaan ilmasireenit ovat soineet kaupungissa myöhemmin aamulla.

Zelenskyin mukaan Ukrainan joukot ovat pysäyttäneet Venäjän joukkojen etenemisen useilla suunnilla.

Puolustamme Ukrainaa yksin, maailman tehokkaimmat voimat katsovat kaukaa.

- Venäjän on puhuttava meille ennemmin tai myöhemmin siitä, miten vihamielisyydet ja tämä hyökkäys lopetetaan, Zelenskyi sanoi.

Kuten yöllisessä puheessaan muutamaa tuntia aiemmin, presidentti sanoi jälleen maan jääneen yksin taistelussaan Venäjää vastaan.

- Tänä aamuna puolustamme valtiotamme yksin. Kuten eilen, maailman tehokkaimmat voimat katsovat kaukaa, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi puhui myös venäjäksi ja osoitti kiitokset venäläisille, jotka ovat osoittaneet mieltään Venäjän hyökkäystä vastaan.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan varhain torstaina sen jälkeen, kun maan presidentti Vladimir Putin oli ilmoittanut videoviestissä sotilasoperaatiosta.

Ukrainan sisäministerin neuvonantajan mukaan Ukraina odottaa Venäjän hyökkäävän tankeilla Kiovaan myöhemmin tänään, kertoo Guardian.

Yhdysvallat uskoo Venäjän aikovan saartaa Kiovan.

Neuvonantaja Anton Herashchenkon mukaan kaupunkia ollaan valmiita puolustamaan ulkomaisten liittolaisten toimittamilla panssarintorjuntaohjuksilla.

Maan puolustusministeriö kertoi Guardianin mukaan aiemmin Ukrainan joukkojen räjäyttäneen Teteriv-joen ylittävän sillan 50 kilometriä Kiovasta pohjoiseen pysäyttääkseen venäläisjoukkojen etenemisen.

Ukrainan mukaan Venäjän joukot olivat päässeet torstaina pääkaupunki Kiovan lähistöllä olevalle alueelle.

CNN:n mukaan Yhdysvallat uskoo Venäjän aikovan saartaa Kiovan.

Asiasta kertoi aiemmin Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken, ja samaa viestiä ovat välittäneet myös hallinnon virkamiehet yhdysvaltalaisille kongressiedustajille. Virkamiesten mukaan venäläisjoukot ovat noin 30 kilometrin päässä pääkaupungista.

Sekä Blinken että uutiskanavan mainitsemat virkamiehet ovat arvioineet Venäjän yrittävän kaataa Ukrainan hallinnon.

- Tietojemme mukaan, vihollinen on määritellyt minut kohteeksi numero yksi, perheeni kohteeksi numero kaksi, Ukrainan presidentti Zelenskyi puolestaan kertoi aiemmassa puheessaan yöllä.

- He haluavat tuhota Ukrainan poliittisesti, tuhoamalla valtionpäämiehen, hän jatkoi.

ZELENSKHYI KERTOI myös, että Kiovaan olisi päässyt venäläisiä sabotaasiryhmiä. Videopuheessaan Zelenskyi kehotti kiovalaisia olemaan varuillaan ja noudattamaan ulkonaliikkumiskieltoja.

Kiovassa kuultiin varhain perjantaina ainakin kaksi voimakasta räjähdystä varhain perjantaina. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AFP, yhdysvaltalaisuutiskanava CNN sekä brittilehti Guardian.

Guardianin mukaan Ukrainan sisäministeriö kertoo ampuneensa alas venäläiskoneen maan pääkaupungissa. Lehden mukaan väitettä ei ole pystytty vielä varmistamaan. Epäselvää on myös onko Kiovan taivaalta ammuttu alas lennokki, lentokone vai mahdollisesti ohjus.

BBC:n mukaan yhdeksänkerroksisen talon on kerrottu olevan tulessa.

Kiovan pormestari Vitali Klitshko jakoi Twitterissä kuvan rakennuksesta, jonka seinässä on ammottava aukko. Klitshkon mukaan ainakin kolme ihmistä on haavoittunut ”raketin sirpaloitumisen” seurauksena, ja heistä yksi on kriittisessä tilassa.

Pormestarin mukaan vahingoittunut rakennus on tulessa ja vaarassa tuhoutua.

Guardianin tietojen mukaan kaupungissa olisi räjähdysten jälkimainingeissa tulessa kaksi asuinrakennusta.

Kiovaan julistettiin torstaina illansuussa ulkonaliikkumiskielto. Se oli voimassa iltakymmenestä aamuviiteen.

Pormestari Klitshko sanoi aiemmin, että julkinen liikenne ei kulje ulkonaliikkumiskiellon aikana. Sen sijaan metroasemat toimivat vuorokauden ympäri pommisuojina.

CNN:n mukaan Kiovassa oli yön laskeuduttua hiljaista ja asukkaat ympäri kaupunkia joko sammuttivat valonsa tai vetivät verhonsa kiinni yöksi. Brittilehti Guardianin mukaan sosiaalisen median kuvista voi nähdä, kuinka ihmiset levittäytyivät yöksi metroasemien lattioille.

Presidentti Zelenskyin mukaan ainakin 137 ukrainalaista sai surmansa ensimmäisen päivän taisteluissa. Kuolonuhrien joukossa on niin siviilejä kuin sotilaitakin. Lisäksi presidentti kertoi yli 300 ihmisen haavoittuneen.

ZELENSKHYI ON allekirjoittanut määräyksen yleisestä liikekannallepanosta Ukrainassa. Määräys on voimassa seuraavat 90 päivää, ja sen myötä kutsutaan koolle reserviläiset kaikkialta maasta.

Venäjän joukot valtasivat torstaina kiivaiden taistelujen jälkeen maan pohjoisosassa sijaitsevan Tshernobylin ydinvoimalan, kertoi Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhaylo Podoljak.

Lisäksi Zelenskyi ilmoitti, että Venäjän joukkojen oli onnistunut vallata Gostomelin lentokenttä, joka sijaitsee Kiovan lähellä. Hän kuitenkin kertoi ukrainalaisjoukkojen saartaneen vihollisen Gostomelissa.

CNN:n mukaan venäläisjoukot olisivat myös rajavartiolaitoksen mukaan vallanneet Mustallamerellä sijaitsevan niin kutsutun Käärmesaaren. Uutiskanavan mukaan saaren pieni väestö koostuu lähinnä rajavartioston henkilöstöstä.

Guardian kertoo, että kaikki Käärmesaarta vartioineet sotilaat olisivat saaneet surmansa.

Venäjä ei ensimmäisen hyökkäyspäivänsä iltaan mennessä ollut vielä saavuttanut merkittäviä voittoja Ukrainassa, arvioi kuitenkin everstiluutnantti evp. Juhani Pihlajamaa STT:lle torstaina.