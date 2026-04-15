Talous
15.4.2026 09:01 ・ Päivitetty: 15.4.2026 08:40
Yhdysvallat yhä Suomen suurin vientimaa – Tullikaaos näkyy määrissä
Yhdysvallat pysyi viime vuonna Suomen suurimpana yksittäisenä vientikohteena kauppapoliittisesta epävarmuudesta huolimatta, kertoo kansainvälinen bisnesverkosto Amcham Finland.
Yhdysvallat jätti taakseen sekä Ruotsin että Saksan.
Maiden välisen kaupan kokonaisarvo ylsi viime vuonna 22,5 miljardiin euroon. Luku on mittaushistorian kolmanneksi korkein, vaikka Yhdysvaltain keskimääräiset tullit suomalaistuotteille moninkertaistuivat.
Tiukentuneet tullit näkyivät kuitenkin vientimäärissä. Kun merkittävä kertaluonteinen risteilyalustoimitus jätetään huomioimatta, varsinainen tavaravienti väheni edellisvuodesta noin 15 prosenttia.
Amcham Finland julkaisi keskiviikkona Suomen ja Yhdysvaltojen välistä kauppaa käsittelevän raportin, joka pohjautuu muun muassa Tilastokeskuksen tietoihin sekä Etlan analyysiin.
