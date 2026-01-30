Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

30.1.2026 15:11 ・ Päivitetty: 30.1.2026 15:11

Yhdysvalloissa alustava sopu budjetista – paketti voi vielä tyssätä

LEHTIKUVA / AFP

Yhdysvalloissa maan hallinto ja senaatin demokraatit ovat päässeet alustavaan sopuun liittovaltion rahoituksesta. Asiasta kertoivat muun muassa uutissivustot Axios ja Politico.

Sovussa maahanmuuttoasioista vastaavan sisäisen turvallisuuden ministeriön DHS:n rahoitus irrotetaan budjettipaketista. DHS:lle ehdotetaan kahden viikon väliaikaisrahoitusta lisäneuvotteluiden ajaksi.

Presidentti Donald Trump niin ikään viittasi sopuun Truth Social -viestipalvelussaan.

- Kongressin republikaanit ja demokraatit ovat yhdistäneet voimansa saadakseen suurimman osan hallinnosta rahoitettua syyskuuhun saakka ja samalla tarjoamaan jatkoajan kotimaan turvallisuusministeriölle, Trump sanoi.

Senaatin vähemmistöjohtajan, demokraatti Chuck Schumerin edustajan mukaan sopimus tarjoaisi kahden viikon jatkoajan DHS:n nykyiselle rahoitustasolle. Se antaisi lainsäätäjille aikaa neuvotella uusista rajoituksista maahanmuuttoviranomaisten toimille.

Demokraatit ovat muun muassa vaatineet, että liittovaltion maahanmuuttoviranomaiset lakkaavat käyttämästä kasvonsa peittäviä maskeja ja ottavat käyttöön haalarikamerat, jotka kuvaisivat heidän toimintansa.

PAKETTI vaatii vielä kongressin hyväksynnän. Vaikka senaatti hyväksyisi uudelleen sovitun paketin pikaisesti, voivat pyrkimykset tyssätä edustajainhuoneeseen, joka on istuntotauolla maanantaihin saakka.

Edustajainhuoneen puhemies, republikaani Mike Johnson sanoi torstaina, että kongressiedustajien saaminen takaisin Washingtoniin voisi viedä päiviä. On siis yhä mahdollista, että liittovaltion hallinnon osittainen sulku alkaa lauantaina. Hallinnon sulku olisi jo toinen laatuaan puolen vuoden sisään.

DHS:n rahoituksen osalta ongelmaksi nousee se, että ministeriö rahoittaa muutakin kuin voimakkaasti arvostellun maahanmuuttopoliisi ICE:n ja muiden liittovaltion maahanmuuttoviranomaisten toimintaa.

DHS on ollut myrskyn silmässä, kun liittovaltion maahanmuuttoviranomaiset ovat tammikuun aikana ampuneet kuoliaaksi kaksi Yhdysvaltain kansalaista Minneapolisissa.

Arttu Mäkelä/STT

