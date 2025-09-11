Yhdysvalloissa etsitään oikeistoaktivistin murhaajaa – Trump syyttää ”radikaalia vasemmistoa”

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat jatkaneet oikeistoaktivisti Charlie Kirkin, 31, ampujan etsintöjä. Kirk ammuttiin, kun hän oli puhumassa muutamalle tuhannelle ihmiselle Utah Valleyn yliopistolla keskiviikkona. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Utahin viranomaisten mukaan Kirkiä ampui tummiin vaatteisiin pukeutunut henkilö läheisen talon katolta. Kirk haavoittui kaulan alueelle ja kuoli myöhemmin vammoihinsa.

Kirk tunnettiin presidentti Donald Trumpin läheisenä liittolaisena. Trump syytti ampumisesta ”radikaalia vasemmistoa”.

- Vuosia radikaali vasemmisto on verrannut Charlien kaltaisia mahtavia amerikkalaisia natseihin ja maailman pahimpiin massamurhaajiin sekä rikollisiin.

- Tällainen retoriikka on suoraan vastuussa terrorismista, jota maassamme nykyään tapahtuu, Trump sanoi videoviestissään.

Trump ilmoitti lisäksi määräävänsä, että liput pidetään maassa puolitangossa sunnuntai-iltaan saakka Kirkin muistoksi.

UUTISKANAVA CNN:n mukaan kahta ihmistä kuulusteltiin heti ampumisen jälkeen, mutta heidät vapautettiin pian, eikä heitä enää epäillä osallisuudesta ampumiseen.

Myös liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Kash Patel kertoi heti Kirkin ampumisen jälkeen viestipalvelu X:ssä, että viranomaiset olivat ottaneet kiinni yhden ihmisen. Vain noin puolitoista tuntia tämän jälkeen Patel kuitenkin päivitti, että kiinni otettu oli vapautettu kuulustelun jälkeen.

Tapahtumasta leviävissä videotallenteissa näkyy, että Kirk oli ampumahetkellä puhumassa telttakatoksen alla. Laukauksen jälkeen Kirk lyyhistyi tuolilleen ja ihmiset alkoivat säntäillä paniikissa.

NBC:n mukaan tapahtuman turvajärjestelyt olivat kevyet, mutta Kirkillä oli mukana omia turvamiehiä.

Paikalla ollut entinen kongressiedustaja Jason Chaffetz kertoi Deseret Newsille, että Kirk oli ampumahetkellä puhumassa joukkoampumisista.

Yliopiston opiskelijat kertoivat olevansa peloissaan ampumisen jälkeen.

- Tällainen saa ajattelemaan, että minun pitää olla hyvin varovainen, jos kerron ajatuksiani politiikasta. Jos haluaisin mukaan politiikkaan, pelkäisin tulevani ammutuksi, sanoi ohjelmointia opiskeleva Samuel Kimball uutistoimisto AFP:lle.

KIRK oli vuonna 2012 perustamassa konservatiivisen nuorison Turning Point USA -järjestöä, jonka tapahtumassa hän oli puhumassa yliopistolla.

Kirkin uskotaan auttaneen merkittävästi siinä, että Trumpin suosio kasvoi nuorten keskuudessa ennen viime presidentinvaaleja, ja Trump on antanut hänelle siitä tunnustusta.

Kirkillä oli suuret joukot seuraajia sosiaalisessa mediassa. Siellä hän muun muassa vastusti maahanmuuttoa ja puhui kristillisyydestään.

Ampuminen on tuomittu Yhdysvalloissa laajasti yli puoluerajojen. Yhdysvaltain entinen presidentti Joe Biden tuomitsi poliittisen väkivallan.

- Maassamme ei ole sijaa tällaiselle väkivallalle. Sen on loputtava nyt, Biden kirjoitti X:ssä.

Biden kertoi rukoilevansa vaimonsa Jill Bidenin kanssa Kirkin perheen ja omaisten puolesta.