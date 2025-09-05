5.9.2025 13:20 ・ Päivitetty: 5.9.2025 13:20
Yhdysvalloissa julki ”aneemiset” työllisyysluvut – työpaikkoja syntyi selvästi odotettua vähemmän
Yhdysvalloissa syntyi elokuussa selvästi odotettua vähemmän työpaikkoja. Uusien työpaikkojen määrä oli vaatimattomat 22 000, kun markkinoilla oli ennakoitu lukemaksi 75 000. Työttömyysaste nousi 4,3 prosenttiin, ilmenee työministeriön tilastosta.
Päivitettyjen lukujen mukaan heinäkuussa syntyi 79 000 uutta työpaikkaa. Luku korjaantui hieman ylöspäin ennakkotiedoista.
Viime kuun tilastojulkistus hermostutti presidentti Donald Trumpin niin perusteellisesti, että hän antoi potkut työmarkkinatilastoja koostavan viraston johtajalle Erika McEntarferille. Trump syytti tätä työllisyystilastojen vääristelystä.
HEIKOT työllisyysluvut vahvistavat odotusta, että Yhdysvaltojen keskuspankki Fed laskee ohjauskorkoaan vajaan kahden viikon kuluttua pidettävässä korkokokouksessa. Fed perustaa korkopäätöksensä sekä inflaation että työmarkkinoiden kehitykselle.
OP-ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen arvioi työllisyysraportin tuoneen lisätodisteita maan työmarkkinoiden selvästä jäähtymisestä. Hännikäinen luonnehti työllisyyslukuja ”aneemisiksi”.
- Kauppasodan ruokkima epävarmuus ja kasvun hidastuminen ovat selvästi alkaneet välittyä yritysten palkkaushaluihin. Työpaikkoja syntyi selvemmin vain opetukseen ja terveydenhuoltoon, mutta muuten kehitys oli laajasti heikkoa, Hännikäinen sanoi tiedotteessa.
OP odottaa Hännikäisen mukaan, että Fed laskee ohjauskorkoa 0,25 prosenttiyksikköä syyskuun kokouksessa ja saman verran joulukuussa.
Pörssikurssit olivat tilastojulkistuksen jälkeen kevyessä nousussa Wall Streetillä, ennakoiden koronlaskua. Yhdysvaltojen velkakirjojen markkinakorot laskivat ja dollari heikkeni.
Kommentit
