Yhdysvalloissa jyllää tuhkarokkoepidemia – terveysministeriä syytetään valheiden levittämisestä

Yhdysvaltain terveysministeri Robert F. Kennedy jr.:n virkakausi on ollut riitaisa ja kansanterveyden kriisien varjostama alkumetreiltä lähtien.

Rokotekriitikkona ja terveysalan salaliittoteorioiden levittäjänä tunnetun Kennedyn nimitys terveysministeriksi herätti laajaa vastarintaa lääkärien ja terveydenhoitoalan työntekijöiden keskuudessa, mutta se ei estänyt republikaanijohtoista senaattia vahvistamasta hänen nimitystään äänin 52-48.

- Tämä (Trumpin) kabinetti on melkoinen omituisten otusten kerho. Kennedy on näistä tapauksista ehkä värikkäin tai omalaatuisin, arvioi STT:lle Yhdysvaltain historian tutkija, Georgian Atlantassa asuva Marko Maunula.

Kennedy aloitti virassaan samaan aikaan, kun Yhdysvalloissa on käynnissä useita tuhkarokkoepidemioita, vaikka tauti julistettiin aikoinaan Yhdysvalloista hävitetyksi vuonna 2000. Epidemiat on yhdistetty Yhdysvalloissa yleistyneeseen rokotteiden turvallisuuden kyseenalaistamiseen, jota muun muassa Kennedy on tehnyt.

KAKSI VIIKKOA Kennedyn virassaan aloittamisen jälkeen Texasissa todettiin rokottamattoman lapsen kuolleen tuhkarokkoon. Kyseessä oli ensimmäinen tuhkarokkokuolema Yhdysvalloissa kymmeneen vuoteen, ja sitä seurasi New Mexicon osavaltiossa tapahtunut toinen tuhkarokkoon liitetty kuolema, jonka kohdalla kuolinsyy on vielä tautikeskus CDC:n mukaan vahvistamatta.

Tuore terveysministeri on vähätellyt tilannetta.

- Jonain vuosina meillä on satoja tuhkarokkoepidemioita, tuhkarokkoepidemioita tapahtuu joka vuosi, hän sanoi maaliskuussa Fox Newsin haastattelussa.

Maaliskuun lopulla Kennedyn johdolla julistettiin mittavat irtisanomiset terveysministeriössä, ja tuhannet työntekijät saivat ilmoituksen työpaikkansa menettämisestä tällä viikolla, kertoi uutistoimisto Associated Press.

KAIKKIAAN noin 10 000 työntekijää irtisanotaan ja toiset 10 000 vähennetään varhaisten eläkkeiden ja vapaaehtoisten irtisanoutumisten kautta. Ministeriön työvoima vähenee noin neljänneksellä.

- Tämä numero on niin suuri, että se ei oikein kuulosta tyypilliseltä organisaation trimmaamiselta, mitä jokainen toimiva organisaatio silloin tällöin tekee. Tämä kuulostaa enemmän isolta myllerrykseltä, Maunula sanoo.

Suhteellinen säästö jää pieneksi. 1,8 miljardin dollarin tavoiteltu vuosisäästö on vain noin promille ministeriön 1,7 tuhannen miljardin budjetista, joka koostuu pääasiassa miljoonien yhdysvaltalaisten Medicare- ja Medicaid-terveysvakuutuksista.

”Salaliittoteorioiden luvattu maa”

Suomalaistutkijan mukaan Trump on monilla kabinettivalinnoillaan kosiskellut vaihtoehtotodellisuuksissa eläviä ja verkosta tietonsa hankkivia kannattajiaan, joilla on taipumusta uskoa salaliittoteorioihin. Tällaisella ajattelulla on Yhdysvalloissa pitkät perinteet, jotka juontavat juurensa aina maan itsenäisyyden alkuun.

- Tämähän on salaliittoteorioiden luvattu maa. Hyvin varhain Yhdysvalloissa epäiltiin vapaamuurareiden salaliittoa kaiken pahan alkusyyksi Yhdysvalloissa, Maunula kertoo.

SALALIITTOTEORIAT ovat osa Robert F. Kennedy jr.:n perhetaustaa. Hän kuuluu Kennedyjen poliittiseen dynastiaan, jonka tunnetuimmat jäsenet ovat hänen setänsä, entinen presidentti John F. Kennedy, ja isänsä Robert F. Kennedy. Molemmat kuolivat salamurhaajien luoteihin.

Murhien ympärille on punottu Yhdysvalloissa useita salaliittoteorioita. Terveysministeri Kennedy on vaatinut hallinnolta lisää läpinäkyvyyttä niiden liittyneistä tutkinnoista, ja Trumpin toisella kaudella hallinto onkin julkaissut massiivisen kokoelman presidentti Kennedyn kuoleman tutkintaan liittyviä asiakirjoja.

Kennedyjen dynastian kunnian päivät ovat kaukana menneisyydessä, mutta tutkija Maunulan mukaan nuorempi Robert on silti hyötynyt nimestään.

- On vaikea ajatella, että salaliittoteorioihin syvälle uppoutunut entinen heroiiniaddikti, jonka mielipiteet ovat melko omalaatuisia, olisi noussut tällaiseen asemaan ilman tuota sukunimeä.

Demokraattipuoluetta muovanneen suvun muut elossa olevat jäsenet ovat julkisesti sanoutuneet irti Kennedyn puheista ja toiminnasta republikaanipresidentti Trumpin hallinnossa.

”Ei voisi suoriutua huonommin”

TRUMPIN kauden alusta lähtien terveysministeriö on peruuttanut toistatuhatta tutkimusrahoitushanketta, joista kolmisensataa liittyi rokotteisiin, kertoo CNN. Ministeriön alainen lääketieteen tutkimusrahoitusta toteuttava Yhdysvaltain terveysvirasto NIH peruutti muun muassa rokote-epäröinnin syistä tehdyn tutkimuksen rahoituksen.

- Tämän päätöksen ajoitus ei olisi voinut olla huonompi. Arviolta yksi viidestä vanhemmasta Yhdysvalloissa epäröi rokotteita, tutkijat kertovat avoimessa kirjeessään.

Kritiikki Kennedyä kohtaan on voimistunut entisestään terveydenhuoltoalalla.

- Hän ei voisi suoriutua tehtävästään huonommin kuin on tehnyt. Ihmiset olettivat, että terveysministerinä hän olisi vähän vastuuntuntoisempi kansanterveyden suhteen, mutta he olivat väärässä, sanoi uutistoimisto AFP:lle maaliskuussa arvostettu lastenlääkäri Paul Offit, jonka erikoisalaa ovat tartuntataudit ja rokotteet.

Kennedy väitti Fox Newsille, että tuhkarokkorokote aiheuttaa kuolemia ”joka vuosi”. Kennedy on myös ehdottanut vitamiini A:ta hoitokeinona tuhkarokolle.

”Misinformaatiota ja valheita”

KENNEDYN kaudella korkea-arvoinen virkamies Peter Marks ilmoitti eroavansa elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n tehtävästään.

- On käynyt selväksi, että terveysministeri ei halua totuutta tai läpinäkyvyyttä, vaan alistuvaa vahvistusta misinformaatiolleen ja valheilleen, Marks kertoi uutistoimisto Associated Pressin saamassa erokirjeessä.

Kennedy on myös puhunut ristiin itsensä kanssa ja puolustanut rokotetta. Fox Newsin julkaisemassa mielipidekirjoituksessa hän sanoi, että tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta suojaava MPR-yhdistelmärokotus varjelee lapsia ja parantaa laumaimmuniteettia.

Kennedy on aiemmin levittänyt vääräksi todistettua salaliittoteoriaa, että MPR-rokote aiheuttaa lapsissa autismia. Väite pohjautuu aikoja sitten perättömäksi osoitettuun tutkimukseen, jossa dataa oli vääristelty. Yhdysvaltain terveysministeriö on kuitenkin Kennedyn johdolla määrännyt uuden selvityksen väitettyyn autismiyhteyteen.

- Autismin määrä amerikkalaisten lasten parissa on noussut raketin lailla. (Tautikeskus) CDC ei jätä kiveäkään kääntämättä tehtävässään selvittää, mitä tapahtuu, sanoi tiedottaja AFP:lle maaliskuussa.

MAUNULAN mukaan Trumpin strategiana on hallita jatkuvasti mediatilaa hallituksensa tekemisillä ja sanomisilla, ja tässä Trump on aina ollut lahjakas.

- Trump ymmärtää modernin amerikkalaisen uutissyklin erittäin hyvin.

Maunulan mukaan Kennedy on tähän strategiaan hyvin sopiva valinta terveysministeriksi.

- Jos haastaa politiikkaa suhteellisen aktiivisesti seuraavatkin ihmiset nimeämään yhdenkin aikaisemman terveysministerin, niin luulen, että tulisi aika lailla vaikeuksia. Itsekin tunnustan, että ainoa joka tuli välittömästi mieleen ilman lunttaamista oli Kathleen Sebelius, joka oli terveysministerinä, kun Obamacare meni läpi (vuonna 2010).

TRUMPILLA on myös itsellään valtavirrasta poikkeavia terveysuskomuksia, ja hän myös riitautui alan asiantuntijoiden kuten Anthony Faucin kanssa ensimmäisellä kaudellaan koronapandemian aikaan. Maunula ei pidä mahdottomana sitä, että Kennedyn valinta terveysministeriksi olisi tavallaan Trumpin kosto asiantuntijavaltaa vastaan.

- Se kuulostaa hyvin mahdolliselta. Tämä synkkaa siinä mielessä, että Trumpin omat käsitykset terveydenhoidosta ovat hyvin voimakkaita ja samalla tieteellisen konsensuksen vastaisia. Esimerkiksi tämä legendaarinen presseri, jossa Trump sanoi, että osoitettaisiin valoa ihmisruumiin sisään ja juotaisiin desinfiointiainetta, niin sillä korona voisi kukistua.

Lassi Lapintie/STT