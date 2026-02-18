Ulkomaat
18.2.2026 15:19 ・ Päivitetty: 18.2.2026 15:19
Yhdysvaltain energiaministeri: Iranin ydinaseen hankinta estetään tavalla tai toisella
Yhdysvaltain energiaministeri Chris Wright sanoo, että Yhdysvallat estää Iranin ydinaseen hankkimisen tavalla tai toisella.
Keskiviikkona Pariisissa toimittajille puhunut Wright sanoi, että Iran on ilmaissut selkeästi, mitä se tekisi ydinaseilla, eikä sitä voi hyväksyä.
Iranin ja Yhdysvaltain edustajat neuvottelivat epäsuorasti Iranin ydinohjelmasta Sveitsin Genevessä tiistaina. Neuvotteluiden välittäjänä toimi Oman.
YHDYSVALTAIN varapresidentin J. D. Vancen mukaan Iran ei suostunut kaikkiin Yhdysvaltain asettamiin ehtoihin diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi.
Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi kertoi keskiviikkona, että maa on luonnostelemassa ehdotustaan puitteista neuvottelujen edistämiseksi. Araghchin mukaan tiistain neuvotteluissa päästiin sopuun ohjaavista pääperiaatteista, joiden pohjalta sopimusta voidaan alkaa työstää.
