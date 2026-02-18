Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

18.2.2026 15:19 ・ Päivitetty: 18.2.2026 15:19

Yhdysvaltain energiaministeri: Iranin ydinaseen hankinta estetään tavalla tai toisella

LEHTIKUVA / AFP
Yhdysvaltain energiaministeri Chris Wright Washingtonissa 8. heinäkuuta.

Yhdysvaltain energiaministeri Chris Wright sanoo, että Yhdysvallat estää Iranin ydinaseen hankkimisen tavalla tai toisella.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Keskiviikkona Pariisissa toimittajille puhunut Wright sanoi, että Iran on ilmaissut selkeästi, mitä se tekisi ydinaseilla, eikä sitä voi hyväksyä.

Iranin ja Yhdysvaltain edustajat neuvottelivat epäsuorasti Iranin ydinohjelmasta Sveitsin Genevessä tiistaina. Neuvotteluiden välittäjänä toimi Oman.

YHDYSVALTAIN varapresidentin J. D. Vancen mukaan Iran ei suostunut kaikkiin Yhdysvaltain asettamiin ehtoihin diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi kertoi keskiviikkona, että maa on luonnostelemassa ehdotustaan puitteista neuvottelujen edistämiseksi. Araghchin mukaan tiistain neuvotteluissa päästiin sopuun ohjaavista pääperiaatteista, joiden pohjalta sopimusta voidaan alkaa työstää.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen valinnat
18.2.2026
Kokoomuksen kannatus on laskenut perussuomalaisten varjossa, mutta Orpo on nähnyt surkeampiakin aikoja
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
17.2.2026
Evp-upseeri: Jos Trump sössii Naton, tässä ovat vaihtoehtomme
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
18.2.2026
Arvio: Oscar-suosikiksi noussut poliittinen trilleri kuvaa korruption lävistämää maata
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU