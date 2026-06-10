Talous
10.6.2026 13:23 ・ Päivitetty: 10.6.2026 13:23
Yhdysvaltain inflaatio korkeimmalla sitten huhtikuun 2023
Yhdysvaltain inflaatio kiihtyi 4,2 prosenttiin toukokuussa. Huhtikuussa inflaatio oli 3,8 prosenttia.
Kyseessä on korkein lukema sitten huhtikuun 2023.
Toukokuussa energian hinnat nousivat 23,5 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Bensiinin hinta nousi puolestaan yli 40 prosenttia.
Pohjainflaatio oli toukokuussa 2,9 prosenttia.
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