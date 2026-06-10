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Talous

10.6.2026 13:23 ・ Päivitetty: 10.6.2026 13:23

Yhdysvaltain inflaatio korkeimmalla sitten huhtikuun 2023

iStock

Yhdysvaltain inflaatio kiihtyi 4,2 prosenttiin toukokuussa. Huhtikuussa inflaatio oli 3,8 prosenttia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyseessä on korkein lukema sitten huhtikuun 2023.

Toukokuussa energian hinnat nousivat 23,5 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Bensiinin hinta nousi puolestaan yli 40 prosenttia.

Pohjainflaatio oli toukokuussa 2,9 prosenttia.

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