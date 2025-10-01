Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

1.10.2025 04:44 ・ Päivitetty: 1.10.2025 04:47

Yhdysvaltain julkishallinnon sulku alkoi, palkanmaksu keskeytyi

LEHTIKUVA / AFP
Yömyöhään venyneet rahoitusneuvottelut senaatissa päättyivät tuloksetta.

Yhdysvalloissa liittovaltion hallinnon sulku on alkanut. Sulku alkoi keskiviikkona aamuseitsemältä Suomen aikaa, koska senaatti ei päässyt sopuun julkisen talouden rahoitusratkaisusta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sulku pysäyttää liittovaltion ei-välttämättömiä toimintoja, minkä lisäksi satojatuhansia virkamiehiä jää tilapäisesti ilman palkkaa ja monien sosiaaliturvaetuuksien maksaminen keskeytyy.

Yhdysvaltain senaatin viimeiset pyrkimykset päästä sopuun sulun estävästä rahoituksesta kaatuivat paikallista aikaa tiistaina. Senaatti kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona paikallista aikaa.

Republikaaneilla on niukka enemmistö sekä senaatissa että edustajainhuoneessa. Edustajainhuone hyväksyi rahoituksen lyhytaikaisen jatkamisen, mutta esityksen hyväksymiseen tarvittu 60 ääntä satapaikkaisessa senaatissa.

Edellinen liittovaltion hallinnon sulku oli Yhdysvalloissa lähes seitsemän vuotta sitten.

Vuodenvaihteessa 2018-2019 ollut 35 päivää kestänyt sulku oli maan historian pisin. Yhdysvaltain kongressi on yleensä pystynyt estämään liittovaltion sulut, jotka ovat olleet erittäin epäsuosittuja kansan keskuudessa.

SULUN ALKAMISEN jälkeen kongressin demokraattijohtajat Chuck Schumer ja Hakeem Jeffries julkaisivat yhteislausunnon, jossa he syyttivät presidentti Donald Trumpia ja republikaaneja asian kriisiyttämisestä.

Heidän mukaansa republikaanit eivät tahdo suojata yhdysvaltalaisten terveyspalveluita.

-  Viime päivinä presidentti Trumpin käytös on tullut entistä arvaamattomammaksi ja järjettömämmäksi. Molemmille puolueille käyvän sovun neuvottelemisen sijaan hän on pakkomielteisesti julkaissut hulluja deepfake-videoita, lausunnossa sanottiin.

Jo aiemmin Trump syytti tulevasta sulusta demokraatteja ja uhkasi myös virkamiesten laajoilla irtisanomisilla sen sijaan, että heidän palkanmaksunsa pidätettäisiin, kunnes sopu on saatu aikaan.

-  Erotamme monia ihmisiä, joihin tilanne tulee vaikuttamaan merkittävästi. Ja he ovat demokraatteja, he tulevat olemaan demokraatteja, Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa ennen sulkua.

Trump sanoi aikovansa käyttää sulkua siihen, että hän hankkiutuu eroon monista sellaisista hallinnon rakenteista ja asioista, joita republikaanit eivät ole halunneet.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
1.10.2025
Hali ja Super: Tuontihoitajien kielikoulutus kuntoon – ”Valtion vastuuta voisi kasvattaa”
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Teatteri ja Tanssi
1.10.2025
Arvio: Kari Hotakainen yllättää jälleen, nyt näytelmällä, jossa sohitaan narsismia, äänikirjoja ja kulttuurin kaupallistumista
Lue lisää

Antti Ronkainen

Kolumnit
28.9.2025
Tarina voittaa faktat – VM valkopesee Orpon hallituksen talouspolitiikkaa
Lue lisää

Iisakki Kiemunki

Kolumnit
27.9.2025
Politiikan Uuno Turhapuro? Teemu Keskisarjan roolihahmo menee kokoomuksen ihon alle
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU