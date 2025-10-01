Yhdysvaltain julkishallinnon sulku alkoi, palkanmaksu keskeytyi

Yhdysvalloissa liittovaltion hallinnon sulku on alkanut. Sulku alkoi keskiviikkona aamuseitsemältä Suomen aikaa, koska senaatti ei päässyt sopuun julkisen talouden rahoitusratkaisusta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sulku pysäyttää liittovaltion ei-välttämättömiä toimintoja, minkä lisäksi satojatuhansia virkamiehiä jää tilapäisesti ilman palkkaa ja monien sosiaaliturvaetuuksien maksaminen keskeytyy.

Yhdysvaltain senaatin viimeiset pyrkimykset päästä sopuun sulun estävästä rahoituksesta kaatuivat paikallista aikaa tiistaina. Senaatti kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona paikallista aikaa.

Republikaaneilla on niukka enemmistö sekä senaatissa että edustajainhuoneessa. Edustajainhuone hyväksyi rahoituksen lyhytaikaisen jatkamisen, mutta esityksen hyväksymiseen tarvittu 60 ääntä satapaikkaisessa senaatissa.

Edellinen liittovaltion hallinnon sulku oli Yhdysvalloissa lähes seitsemän vuotta sitten.

Vuodenvaihteessa 2018-2019 ollut 35 päivää kestänyt sulku oli maan historian pisin. Yhdysvaltain kongressi on yleensä pystynyt estämään liittovaltion sulut, jotka ovat olleet erittäin epäsuosittuja kansan keskuudessa.

SULUN ALKAMISEN jälkeen kongressin demokraattijohtajat Chuck Schumer ja Hakeem Jeffries julkaisivat yhteislausunnon, jossa he syyttivät presidentti Donald Trumpia ja republikaaneja asian kriisiyttämisestä.

Heidän mukaansa republikaanit eivät tahdo suojata yhdysvaltalaisten terveyspalveluita.

- Viime päivinä presidentti Trumpin käytös on tullut entistä arvaamattomammaksi ja järjettömämmäksi. Molemmille puolueille käyvän sovun neuvottelemisen sijaan hän on pakkomielteisesti julkaissut hulluja deepfake-videoita, lausunnossa sanottiin.

Jo aiemmin Trump syytti tulevasta sulusta demokraatteja ja uhkasi myös virkamiesten laajoilla irtisanomisilla sen sijaan, että heidän palkanmaksunsa pidätettäisiin, kunnes sopu on saatu aikaan.

- Erotamme monia ihmisiä, joihin tilanne tulee vaikuttamaan merkittävästi. Ja he ovat demokraatteja, he tulevat olemaan demokraatteja, Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa ennen sulkua.

Trump sanoi aikovansa käyttää sulkua siihen, että hän hankkiutuu eroon monista sellaisista hallinnon rakenteista ja asioista, joita republikaanit eivät ole halunneet.