Yhdysvaltain odotetaan iskevän – Ruotsi kehottaa kansalaisiaan poistumaan Iranista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut ymmärtää Yhdysvaltojen hyökkäävän Iraniin, jos maat eivät pääse sopimukseen Iranin ydinohjelmasta kahden viikon sisällä. Perjantaina Trump sanoi harkitsevansa rajattua iskua, jos sopua ei synny.

Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard antoi Iranissa oleskeleville Ruotsin kansalaisille painavan kehotuksen poistua maasta. Ruotsi evästi kansalaisiaan välttämään Iraniin matkustamista ja poistumaan maasta jo tammikuussa.

Serbian ulkoministeriö puolestaan julkaisi perjantaina sivuillaan tiedotteen, jossa Iranissa tällä hetkellä olevia Serbian kansalaisia kehotetaan poistumaan maasta mahdollisimman pian.

Myös Serbia ohjeisti kansalaisiaan poistumaan Iranista ja olemaan matkustamassa maahan jo tammikuun puolivälissä, jolloin Iranin hallinto käytti kovia keinoja maassa puhjenneiden laajojen mielenosoitusten tukahduttamiseen.

SUOMEN ulkoministeriö päivitti niin ikään matkustustiedotettaan Iraniin lauantaina, mutta tiedotteeseen ei tullut merkittäviä muutoksia aikaisempaan verrattuna.

Ulkoministeriö oli päivittänyt tiedotetta viimeksi tammikuussa. Tuolloin se kehotti Iranissa oleskelevia suomalaisia harkitsemaan oleskelunsa tarpeellisuutta ja etsimään aktiivisesti vaihtoehtoja maasta poistumiseen. Päivitetyssä tiedotteessa samaan ohjeistetaan edelleen.

- Tilannetta seurataan tarkasti. Suomalaisia on suositeltu välttämään matkustamista Iraniin jo jonkin aikaa, ulkoministeriön sähköpostivastauksessa sanottiin.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi lauantaina TV 1:n Ykkösaamussa vierailleensa kuluneella viikolla Israelissa ja palestiinalaisalueilla. Valtonen kuvaili tunnelmaa alueella jännittyneeksi.

- Siellä mietityttää, että jos Yhdysvallat päätyy hyökkäämään Iraniin, on sillä aivan merkittävät vaikutukset koko Lähi-itään. Varmasti tulee vastahyökkäyksiä, jotka kohdistuvat Yhdysvaltain läheisimpiin liittolaisiin, toki (myös) Yhdysvaltain läsnäoloon alueella, mutta ennen muuta Israeliin, Valtonen sanoi Ykkösaamun haastattelussa.

VALTOSEN mukaan on vaikeaa nähdä, että Lähi-itään saataisiin kestävä rauha ilman ratkaisua Iran-kysymykseen. Hän pitää Iranin tukemia ryhmittymiä, kuten Hamasia, Hizbollahia ja huthikapinallisia keskeisenä elementtinä myös Israelin ja palestiinalaisten konfliktissa.

- Näitä ryhmittymiä on pidemmällä aikavälillä todella vaikea saada ruotuun ja pois näistä tihutöistä ja paljon kamalammastakin, mitä ne tekevät, ellei Iranin kanssa saada jonkinlaista ratkaisua.

Valtonen ei usko, että sotilaallinen ratkaisu ainakaan yksin johtaisi pysyvään rauhaan alueella.

- Päinvastoin, tässä on erittäin suuri eskalaation riski. Jos Yhdysvallat hyökkää Iraniin, niin todennäköisesti ei puhuta mistään lyhyestä vastaiskujen kierteestä vaan voidaan ajautua jopa viikkojen sotaan, jolla on väistämättä vaikutuksia myös Eurooppaan, Valtonen sanoi.

Hän ei usko, että Yhdysvallat lähtisi maahyökkäykseen alueella.

- Yhdysvaltojen toimintalogiikka Lähi-idässä on pikemminkin se, että pyritään vaikuttamaan ilmasta. Siihen Yhdysvalloilla on nykyisellään omakin valmius. Siihen ei liittolaisia juuri tarvita.

Iranin vastahyökkäysten torjumiseen Valtonen puolestaan uskoo Yhdysvaltojen tarvitsevan liittolaisten apua.