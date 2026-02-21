Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

21.2.2026 13:36 ・ Päivitetty: 21.2.2026 13:36

Yhdysvaltain odotetaan iskevän – Ruotsi kehottaa kansalaisiaan poistumaan Iranista

AFP / LEHTIKUVA
Ajatollah Khomeinin ja ajatollah Ali Khamenein kuvia kadulla Iranin pääkaupungissa Teheranissa 21. helmikuuta.

Ainakin Ruotsi ja Serbia kehottavat kansalaisiaan poistumaan Iranista maan kiristyneen tilanteen vuoksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut ymmärtää Yhdysvaltojen hyökkäävän Iraniin, jos maat eivät pääse sopimukseen Iranin ydinohjelmasta kahden viikon sisällä. Perjantaina Trump sanoi harkitsevansa rajattua iskua, jos sopua ei synny.

Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard antoi Iranissa oleskeleville Ruotsin kansalaisille painavan kehotuksen poistua maasta. Ruotsi evästi kansalaisiaan välttämään Iraniin matkustamista ja poistumaan maasta jo tammikuussa.

Serbian ulkoministeriö puolestaan julkaisi perjantaina sivuillaan tiedotteen, jossa Iranissa tällä hetkellä olevia Serbian kansalaisia kehotetaan poistumaan maasta mahdollisimman pian.

Myös Serbia ohjeisti kansalaisiaan poistumaan Iranista ja olemaan matkustamassa maahan jo tammikuun puolivälissä, jolloin Iranin hallinto käytti kovia keinoja maassa puhjenneiden laajojen mielenosoitusten tukahduttamiseen.

SUOMEN ulkoministeriö päivitti niin ikään matkustustiedotettaan Iraniin lauantaina, mutta tiedotteeseen ei tullut merkittäviä muutoksia aikaisempaan verrattuna.

Ulkoministeriö oli päivittänyt tiedotetta viimeksi tammikuussa. Tuolloin se kehotti Iranissa oleskelevia suomalaisia harkitsemaan oleskelunsa tarpeellisuutta ja etsimään aktiivisesti vaihtoehtoja maasta poistumiseen. Päivitetyssä tiedotteessa samaan ohjeistetaan edelleen.

- Tilannetta seurataan tarkasti. Suomalaisia on suositeltu välttämään matkustamista Iraniin jo jonkin aikaa, ulkoministeriön sähköpostivastauksessa sanottiin.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi lauantaina TV 1:n Ykkösaamussa vierailleensa kuluneella viikolla Israelissa ja palestiinalaisalueilla. Valtonen kuvaili tunnelmaa alueella jännittyneeksi.

- Siellä mietityttää, että jos Yhdysvallat päätyy hyökkäämään Iraniin, on sillä aivan merkittävät vaikutukset koko Lähi-itään. Varmasti tulee vastahyökkäyksiä, jotka kohdistuvat Yhdysvaltain läheisimpiin liittolaisiin, toki (myös) Yhdysvaltain läsnäoloon alueella, mutta ennen muuta Israeliin, Valtonen sanoi Ykkösaamun haastattelussa.

VALTOSEN mukaan on vaikeaa nähdä, että Lähi-itään saataisiin kestävä rauha ilman ratkaisua Iran-kysymykseen. Hän pitää Iranin tukemia ryhmittymiä, kuten Hamasia, Hizbollahia ja huthikapinallisia keskeisenä elementtinä myös Israelin ja palestiinalaisten konfliktissa.

- Näitä ryhmittymiä on pidemmällä aikavälillä todella vaikea saada ruotuun ja pois näistä tihutöistä ja paljon kamalammastakin, mitä ne tekevät, ellei Iranin kanssa saada jonkinlaista ratkaisua.

Valtonen ei usko, että sotilaallinen ratkaisu ainakaan yksin johtaisi pysyvään rauhaan alueella.

- Päinvastoin, tässä on erittäin suuri eskalaation riski. Jos Yhdysvallat hyökkää Iraniin, niin todennäköisesti ei puhuta mistään lyhyestä vastaiskujen kierteestä vaan voidaan ajautua jopa viikkojen sotaan, jolla on väistämättä vaikutuksia myös Eurooppaan, Valtonen sanoi.

Hän ei usko, että Yhdysvallat lähtisi maahyökkäykseen alueella.

- Yhdysvaltojen toimintalogiikka Lähi-idässä on pikemminkin se, että pyritään vaikuttamaan ilmasta. Siihen Yhdysvalloilla on nykyisellään omakin valmius. Siihen ei liittolaisia juuri tarvita.

Iranin vastahyökkäysten torjumiseen Valtonen puolestaan uskoo Yhdysvaltojen tarvitsevan liittolaisten apua.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
19.2.2026
Arvio: Pentti Saarikosken huoneentaulussa olisi pitänyt lukea ”Kohtuuttomuus kaikessa”
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
19.2.2026
Vasemmistoliitto panttaa vielä sopeutussummiaan – leikkauspuhe voisi näkyä kannatusluvuissa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU