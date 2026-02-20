Palkittu politiikan aikakauslehti.
20.2.2026 14:52 ・ Päivitetty: 20.2.2026 14:52

Yhdysvaltain talousluvut jäivät odotetusta – Loppuvuoden kasvu 1,4 prosenttia

AFP / LEHTIKUVA
Yhdysvaltain keskuspankin Fedin lippu kuvattuna pääkonttorin edessä Washingtonissa huhtikuussa 2020.

Yhdysvaltojen talous kasvoi viime vuoden loka-joulukuussa odotettua hitaammin, kertoo hallinnon tuore arvio.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Talous kasvoi loka-joulukuussa 1,4 prosentin vuosivauhtia, kun analyytikot olivat ennustaneet 2,5 prosentin tahtia.

Koko viime vuonna maailman suurin talous kasvoi 2,2 prosenttia. Vuonna 2024 kasvuluku oli 2,8 prosenttia.

Kyseessä oli presidentti Donald Trumpin toisen presidenttikauden ensimmäinen vuosi. Trump selitti heikkoja lukuja jo ennakkoon hallinnon viime syksyn pitkällä sululla, josta hän syytti demokraatteja.

Analyytikot odottavat, että sulun vaikutus talouskasvuun jää väliaikaiseksi.

Trump syytti myös Yhdysvaltain keskuspankin Fedin nykyistä pääjohtajaa Jerome Powellia ja vaati ohjauskorkojen laskua.

