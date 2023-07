Yhdysvaltalaissotilas juoksi Pohjois-Koreaan – odotti lähettämistä kurinpitosyistä Etelä-Koreasta Yhdysvaltoihin

Yhdysvaltalainen sotilas ylitti tällä viikolla rajan Pohjois-Koreaan demilitarisoidulla vyöhykkeellä Etelä- ja Pohjois-Korean rajalla. Silminnäkijän mukaan sotilas juoksi demilitarisoidulla alueella kohti rajaa nauraen samalla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Koreoiden aselepoa valvovat kansainväliset YK-joukot kertovat, että sotilaan uskotaan olevan vangittuna Pohjois-Koreassa. YK sanoi työskentelevänsä Pohjois-Korean armeijan kanssa ratkaistakseen tapauksen.

SOTILASTA oltiin saattamassa pois Etelä-Koreasta takaisin Yhdysvaltoihin kurinpitosyistä, Yhdysvaltain viranomaiset kertoivat eilen CBS Newsille. Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin sanoi sotilaan ylittäneen rajan ”tahallisesti ja luvatta”.

Sotilas oli jo kulkenut lentokentän turvatarkastuksen läpi, mutta onnistui jotenkin palaamaan ja liittymään Etelä-Korean ja Pohjois-Korean vahvasti vartioidulle rajalle matkaavaan siviiliryhmään.

Sotilas oli ollut aiemmin kaksi kuukautta vankilassa Etelä-Koreassa epäiltynä pahoinpitelystä, eteläkorealainen viranomaislähde kertoi uutistoimisto AFP:lle. Hänet vapautettiin vankilasta heinäkuun runsas viikko sitten.

Yonhap-uutistoimisto kertoi, että sotilaan epäiltiin myös viime vuoden lokakuussa potkineen toistuvasti poliisipartioajoneuvon takaovea Soulin Mapo-alueella ja huutaneen asiattomuuksia poliisille, joka yritti saada hänet kiinni. Sotilaan epäiltiin myös korealaisen lyömisestä yökerhossa syyskuussa.

HÄNEN äitinsä kertoi ABC Newsille, ettei voinut kuvitella poikansa ylittävän rajaa luvatta. Hänen mukaansa pojan ”täytyi olla järjiltään”, äiti sanoi ABC:lle. Äidin tiedon mukaan sotilaalla ei olisi kuitenkaan ollut mielenterveysongelmia.

Etelä- ja Pohjois-Korean yhteisellä turvallisuusalueella Panmunjomissa on yleensä rauhallista. Rajavyöhyke on myös suosittu turistikohde, jossa sadat kävijät vierailevat päivittäin Etelä-Korean puolelta.

Edellisen kerran Koreat jakavan demarkaatiolinjan yli pyrki sotilas vuonna 2017, tuolloin Pohjois-Korean puolelta.

Koreoiden raja on merkitty alueella vain matalalla betonisella jakajalla, ja se on suhteellisen helppo ylittää, vaikka molemmilla puolilla on sotilaita.