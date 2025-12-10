Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

10.12.2025 06:21 ・ Päivitetty: 10.12.2025 06:21

Yhdysvaltojen jättämää aukkoa Ukraina-tuessa ei ole kyetty paikkaamaan Euroopan maiden voimin

LEHTIKUVA / AFP / GENYA SAVILOV

Länsimaat ovat antamassa tänä vuonna Ukrainalle vähemmän sotilaallista apua kuin aiemmin Venäjän hyökkäyssodan aikana. Saksalaisen Kiel Institut -ajatushautomon Ukraine Support Tracker -raportin mukaan Euroopan maat eivät ole pystyneet paikkaamaan Yhdysvaltain sotilasavun loppumista.

Vuosina 2022, 2023 ja 2024 Ukraina sai Euroopalta, Yhdysvalloilta ja muilta tukijoilta apua keskimäärin 41,6 miljardin euron arvosta vuodessa. Tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä tukea oli kohdennettu 32,5 miljardin euron verran. Nykytahdilla vuosi 2025 jää siis jälkeen aiemmista vuosista.

Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla Euroopan maat kohdensivat Ukrainalle ennätyksellisen paljon tukea ja pystyivät paikkaamaan Yhdysvaltain ehtyneet apuvirrat. Tahti kuitenkin hiipui kesällä, ja sama jatkui syys-lokakuussa.

Samaan aikaan taakanjako Euroopan maiden kesken on muuttunut entistä epätasaisemmaksi. Britannia, Ranska ja Saksa lisäsivät tukea Ukrainalle tuntuvasti, mutta ne antavat bruttokansantuotteeseen nähden edelleen vähemmän kuin Pohjoismaat.

Saksa on tänä vuonna lähes kolminkertaistanut kuukausittaisen tukensa Ukrainalle verrattuna vuosiin 2022-2024. Ranska ja Britanniakin ovat yli kaksinkertaistaneet tukensa määrän.

Euroopan suurista talouksista sen sijaan Espanja ja Italia ovat tukeneet Ukrainaa hyvin vähän. Italian ennestäänkin vähäisen tuen määrä on laskenut, ja Espanja ei ole tänä vuonna kohdentanut Ukrainalle yhtään uutta apua.

- Ranskan, Saksan ja Britannian suuremmat kohdennukset ovat merkittäviä. Mutta jopa nämä kolme jäävät edelleen suhteessa Pohjoismaiden taakse. Samaan aikaan Espanjan ja Italian vähentynyt tuki on merkittävä takaisku ja korostaa tarvetta tasaisemmalle taakanjaolle Euroopassa, sanoi Ukraine Support Tracker -projektia johtava Taro Nishikawa tiedotteessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
10.12.2025
Arvio: 1960-luvun nuorison ja veteraanien suuri sukupolvikonflikti on myytti, väittää uutuuskirja
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
9.12.2025
Susiesitys kuohuttaa: ”Ei tulisi hyväksyä demokraattisessa oikeusvaltiossa”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
9.12.2025
Kansanedustaja selittää: Tämän takia saukko jäi mietintöön, vaikka lupasin muuta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU