Yhdysvaltojen jättämää aukkoa Ukraina-tuessa ei ole kyetty paikkaamaan Euroopan maiden voimin

Länsimaat ovat antamassa tänä vuonna Ukrainalle vähemmän sotilaallista apua kuin aiemmin Venäjän hyökkäyssodan aikana. Saksalaisen Kiel Institut -ajatushautomon Ukraine Support Tracker -raportin mukaan Euroopan maat eivät ole pystyneet paikkaamaan Yhdysvaltain sotilasavun loppumista.

Vuosina 2022, 2023 ja 2024 Ukraina sai Euroopalta, Yhdysvalloilta ja muilta tukijoilta apua keskimäärin 41,6 miljardin euron arvosta vuodessa. Tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä tukea oli kohdennettu 32,5 miljardin euron verran. Nykytahdilla vuosi 2025 jää siis jälkeen aiemmista vuosista.

Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla Euroopan maat kohdensivat Ukrainalle ennätyksellisen paljon tukea ja pystyivät paikkaamaan Yhdysvaltain ehtyneet apuvirrat. Tahti kuitenkin hiipui kesällä, ja sama jatkui syys-lokakuussa.

Samaan aikaan taakanjako Euroopan maiden kesken on muuttunut entistä epätasaisemmaksi. Britannia, Ranska ja Saksa lisäsivät tukea Ukrainalle tuntuvasti, mutta ne antavat bruttokansantuotteeseen nähden edelleen vähemmän kuin Pohjoismaat.

Saksa on tänä vuonna lähes kolminkertaistanut kuukausittaisen tukensa Ukrainalle verrattuna vuosiin 2022-2024. Ranska ja Britanniakin ovat yli kaksinkertaistaneet tukensa määrän.

Euroopan suurista talouksista sen sijaan Espanja ja Italia ovat tukeneet Ukrainaa hyvin vähän. Italian ennestäänkin vähäisen tuen määrä on laskenut, ja Espanja ei ole tänä vuonna kohdentanut Ukrainalle yhtään uutta apua.

- Ranskan, Saksan ja Britannian suuremmat kohdennukset ovat merkittäviä. Mutta jopa nämä kolme jäävät edelleen suhteessa Pohjoismaiden taakse. Samaan aikaan Espanjan ja Italian vähentynyt tuki on merkittävä takaisku ja korostaa tarvetta tasaisemmalle taakanjaolle Euroopassa, sanoi Ukraine Support Tracker -projektia johtava Taro Nishikawa tiedotteessa.