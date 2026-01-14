Yhdysvaltojen, Tanskan ja Grönlannin edustajat tapaavat Washingtonissa

Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion sekä varapresidentti J. D. Vancen on määrä tavata Tanskan ja Grönlannin edustajia tänään Washingtonissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen vahvisti tapaamisen tiistaina. Tapaamisesta olivat Yhdysvaltojen ulkoministeriön kalenteritietojen perusteella jo aiemmin kertoneet muun muassa Tanskan TV 2 ja yhdysvaltalainen CBS-yhtiö.

Rasmussenin lisäksi tapaamiseen osallistuu myös Grönlannin ulkoministeri Vivian Motzfeldt. Rasmussenin mukaan tapaaminen järjestyi Tanskan aloitteesta.

- Pyysimme tapaamista, koska halusimme siirtää keskustelun kokoustilaan, missä osallistujat voivat katsoa toisiaan silmiin ja puhua näistä asioista, ulkoministeri perusteli.

Tapaamisen alla Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen kertoi Tanskan aikovan vahvistaa sotilaallista läsnäoloaan Grönlannissa. Hän kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle antamassaan lausunnossa.

Puolustusministerin mukaan Tanska käy myös Nato-liittolaisten kanssa neuvotteluja liittouman läsnäolon vahvistamisesta arktisella alueella.

RUBIO kertoi viime viikolla Yhdysvaltain kongressille, että presidentti Donald Trump on kiinnostunut Grönlannin ostamisesta. Valkoinen talo puolestaan kertoi, että Trumpin hallinto käy läpi erilaisia vaihtoehtoja Grönlannin hankkimiseksi, mukaan lukien sotilaalliset keinot.

Trump itse toisti jälleen sunnuntai-iltana paikallista aikaa kantansa, jonka mukaan Yhdysvaltojen on pakko saada Grönlanti.

- Jos me emme ota Grönlantia, Venäjä tai Kiina tulee ottamaan sen, enkä anna sen tapahtua. Haluaisin tehdä diilin, se olisi helpompaa, mutta otamme Grönlannin tavalla tai toisella, Trump sanoi toimittajille presidentin virallisessa Air Force One -lentokoneessa.

Tanskan edustajia viime viikolla tavannut demokraattisenaattori Tim Kaine sanoi sunnuntaina televisiohaastattelussa uskovansa, että demokraatit ja republikaanit voisivat yhdistää voimansa kongressissa ja estää aikeet mahdollisen sotilasvoiman käytöstä Grönlannin haltuunotossa.

Valitsemme Tanskan.

GRÖNLANNIN pääministeri Jens-Frederik Nielsen puolestaan sanoi tiistaina järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, ettei Grönlanti halua olla osa Yhdysvaltoja.

Nielsen sanoi, että jos Grönlannin täytyy valita Tanskan ja Yhdysvaltojen väliltä, se valitsee Tanskan. Nielsen on aiemmin sanonut, että grönlantilaiset eivät halua olla tanskalaisia tai yhdysvaltalaisia, vaan grönlantilaisia.

- Jos meidän on valittava tässä ja nyt, valitsemme Tanskan, grönlantilaispääministeri sanoi.

Nielsenin kanssa lehdistötilaisuudessa puhunut Tanskan pääministeri Mette Frederiksen toisti, ettei Grönlanti ole myytävänä. Hän sanoi Tanskan ja Grönlannin haluavan vuoropuhelua ja yhteistyötä, ei konfliktia.

- Ei ole ollut helppoa vastustaa täysin kohtuutonta painostusta lähimmältä liittolaiseltamme, Frederiksen sanoi.

Uutista täydennetty klo 11.48 Tanskan puolustusministerin lausunnolla.