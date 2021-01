Yhteistyöllä kohti tulevaisuutta

Viime kuukausina olen useasti pohtinut asiaa, johon törmään arjessani jatkuvasti. Tämä asia on yhteistyö. Kun lähdin kuntavaaliehdokkaaksi neljä vuotta sitten puhuttiin puolueemme SDP:n kampanjassa luottamuksesta. Sinä vuonna luottamus politiikkaan yleensä oli paljon julkisessa keskustelussa koko valtakunnan alueella. Tänä keväänä toivoisin, että yhteistyö nousisi vaaleissa isoksi teemaksi. Varsinkin viimeisen vuoden aikana maailmanlaajuinen yhteistyö on osoittautunut erittäin tärkeäksi. Samalla sen puutteet näkyvät ongelmallisempana kuin aiemmin. Suomessa valtakunnallinen yhteistyö on ollut toimivaa ja auttanut meitä pandemian aikana ehkäisten taudin vaikutuksia ja huolehtinut ihmisten toimeentulosta sekä tulevaisuudesta. Voi vain toivoa yhteistyön jatkuvan yhtä hyvänä pitkään. Sanna Siekkinen varhaiskasvatuksen opettaja ja SDP:n Keski-Suomen piirin piirihallituksen jäsen

Yhteistyö on jatkuvasti monella tasolla elämässämme läsnä. Omassa perhe-elämässäni ilman yhteistyötä saisin tehdä kaikki kotityöt yksin. Myöskään lapseni eivät pääsisi harrastuksiinsa tai koirat lenkille ilman perheeni jäsenten yhteisiä sopimuksia ja keskustelua. Työyhteisössäni päiväkodissa yhteistyön merkitys on suuri. Tiimityö on varhaiskasvatuksen työväline, jota ilman toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen olisi mahdotonta. Kaikkia työntekijöitä tarvitaan yhteiseen työhön.

Poliittisella puolella eri kokoonpanoissa yhteistyö on välttämättömyys. Kuntapolitiikassa eri puolueiden välillä ei aina ole helppoa saada yhteisiä päätöksiä aikaan, mutta muuta tietä ei ole yhteisten asioiden hoitamiseen. Oman puolueen sisälläkin vaaditaan yhteistyötä, että saadaan paikalliset, maakunnalliset ja valtakunnalliset asiat huomioitua päätöksenteossa. Joskus tuntuu siltä, että keskusteluissa mennään liikaa ihmisten henkilökohtaisuuksiin. Tämä ei kuitenkaan liene kenenkään varsinainen tavoite. Yleisen keskustelukulttuurin muuttuminen aggressiivisemmaksi haastaa kaikenlaista yhteistyötä. Aina ei oteta selvää tosiasioista vaan mennään tunne edellä itsekkäästi kohti omaa päämäärää. Etenkin sosiaalisen median puolella asiayhteyksistä irrottaminen ja oikeaan luotettavaan tietoon perustumattoman viestin levittäminen on valitettavan runsasta. Itse koen oikean tiedon välittämisen ja väärän tukahduttamisen olevan vahvasti meidän poliittisten päättäjien vastuulla. Täytyy osata kyseenalaistaa myös omat tulkinnat asioista ja muuttaa käsityksiään, mikäli toteaa ne vääriksi. Vuorovaikutustaitoja tarvitaan paljon, että voidaan tehdä yhteistyötä erilaisissa kokoonpanoissa.

Yhteistyö on kulkemista kohti yhteistä tavoitetta. Kun tahtoa ja kykyä on, kulkeminen on helpompaa. On nähtävä tulevaisuuteen joskus pitkällekin ja pystyttävä kohdistamaan ajattelu välillä läpi epämieluistenkin välietappien, että päästään tavoiteltuun lopputulokseen.Tärkeät päätettävät asiat tulisi saada nostettua reilusti pöydälle ja yhteiseen tasa-arvoiseen sekä puolueettomaan keskusteluun. Aina oma tahto ei voita, mutta se täytyy hyväksyä yhteisen edun vuoksi. Demokratia on yhteistyötä yhteisen edun hyväksi.