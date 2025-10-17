YK: Gazan nälänhädän taltuttaminen vaatii kaikkien rajanylityspaikkojen avaamista

YK sanoo, että Gazan nälänhädän taltuttaminen vie aikaa ja edellyttää Gazan kaikkien rajanylityspaikkojen avaamista.

YK:n alaisen Maailman ruokaohjelma WFP:n tiedottaja Abeer Etefa sanoo, että järjestöllä on Gazassa viisi ruoanjakelupistettä toiminnassa. Järjestön mukaan se tarvitsisi niitä 145.

WFP kertoo toimittaneensa lähes 3 000 tonnia ruokaa Gazaan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain välittämä aselepo astui voimaan. Lauantain ja keskiviikon välisenä aikana noin 230 rekkaa on toimittanut noin 2 800 tonnia ruokaa Gazaan, Etefa sanoo. Torstaina Gazan rajan ylitti 57 rekkaa kahdessa erillisessä saattueessa.

WFP on käyttänyt kuljetuksiinsa Kerem Shalomin ja Kissufimin rajanylityspaikkoja.

Torstaina Israel kertoi ensin, että Rafahin rajanylityspaikan avaamista valmisteltiin yhdessä Egyptin kanssa ja ajankohdasta kerrottaisiin myöhemmin. Torstai-iltana Israelin ulkoministeri Gideon Saar ilmoitti, että Rafahin rajanylityspaikka avataan todennäköisesti sunnuntaina.