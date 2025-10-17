Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

17.10.2025 11:56 ・ Päivitetty: 17.10.2025 11:56

YK: Gazan nälänhädän taltuttaminen vaatii kaikkien rajanylityspaikkojen avaamista

LEHTIKUVA / AFP / BASHAR TALEB
Kerem Shalomissa rajan ylittäneitä Maailman ruokaohjelman (WFP) avustusrekkoja Gazan Deir el-Balahissa 17. lokakuuta.

YK sanoo, että Gazan nälänhädän taltuttaminen vie aikaa ja edellyttää Gazan kaikkien rajanylityspaikkojen avaamista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

YK:n alaisen Maailman ruokaohjelma WFP:n tiedottaja Abeer Etefa sanoo, että järjestöllä on Gazassa viisi ruoanjakelupistettä toiminnassa. Järjestön mukaan se tarvitsisi niitä 145.

WFP kertoo toimittaneensa lähes 3  000 tonnia ruokaa Gazaan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain välittämä aselepo astui voimaan. Lauantain ja keskiviikon välisenä aikana noin 230 rekkaa on toimittanut noin 2  800 tonnia ruokaa Gazaan, Etefa sanoo. Torstaina Gazan rajan ylitti 57 rekkaa kahdessa erillisessä saattueessa.

WFP on käyttänyt kuljetuksiinsa Kerem Shalomin ja Kissufimin rajanylityspaikkoja.

Torstaina Israel kertoi ensin, että Rafahin rajanylityspaikan avaamista valmisteltiin yhdessä Egyptin kanssa ja ajankohdasta kerrottaisiin myöhemmin. Torstai-iltana Israelin ulkoministeri Gideon Saar ilmoitti, että Rafahin rajanylityspaikka avataan todennäköisesti sunnuntaina.

-  Mitä nopeammin voimme kuljettaa apua Gazaan, sitä useampien ihmisten elämää voimme auttaa nopeammin, Etefa sanoi.

WFP kertoi lisäksi aloittavansa ruokatarvikkeiden jakelun Gazan kaupungissa.

-  Yritämme torjua nälänhätää, erityisesti Gazan pohjoisosiin palaavien perheiden osalta, Etefa sanoi.

WFP:n suunnitelmana on laajentaa toimintaansa, jotta se tavoittaisi 1,6 miljoona ihmistä Gazassa seuraavan kolmen kuukauden aikana.

