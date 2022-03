YK ja Kiina sopuun: Ihmisoikeusvaltuutettu pääsee maahan – ”Tervetullut vierailemaan myös uiguurialueella”

Bachelet’n mukaan vierailu toteutuu toukokuussa, mutta ihmisoikeusvaltuutetun toimiston ryhmä lähtee Kiinaan valmistelemaan vierailua jo lähiaikoina.

Sekä valmisteluryhmä että Bachelet itse aikovat vierailla myös Xinjiangin alueella, missä Kiinaa syytetään islaminuskoisen uiguuriväestön räikeästä sorrosta.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan kiinalaisviranomaiset ovat vanginneet ainakin miljoona uiguuria ”uudelleenkoulutusleireille”.

Kiina on torjunut syytteet ihmisoikeusloukkauksista ja sanonut, että Bachelet on tervetullut vierailemaan uiguurialueella. Bachelet’n vaatimus ”merkittävästä ja rajoittamattomasta pääsystä” Xinjiangiin on kuitenkin tähän saakka vaikuttanut estäneen vierailusuunnitelmat.