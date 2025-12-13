YK: Laittomat siirtokunnat laajenevat ennätysvauhtia Länsirannalla – Guterres tuomitsee Israelin toimet

Israelin laittomia siirtokuntia laajennetaan Länsirannalla ennätystahtiin, selviää uutistoimisto AFP:n näkemästä YK:n pääsihteerin raportista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Raportin mukaan siirtokuntien rakentaminen on nopeinta tilastohistorian aikana. YK alkoi ylläpitää aiheesta tilastoa vuonna 2017.

Tänä vuonna liki 47 400 asunnon rakentamisprojekti on hyväksytty tai edennyt, raportista ilmenee. Viime vuonna vastaava luku oli reilut 26 100.

- Nämä luvut ovat jyrkkä nousu verrattuna edellisiin vuosiin, arvioi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres.

Hänen mukaansa vuosina 2017-2022 asuntojen määrä kasvoi keskimäärin hieman yli 12 800 asunnolla vuosittain.

Guterres sanoo tuomitsevansa siirtokuntien laajentamisen. Guterresin mukaan laajentaminen muun muassa lietsoo jännitteitä alueella ja estää palestiinalaisten pääsyn mailleen.

- Tämä kehityskulku syventää entisestään Israelin laitonta miehitystä, rikkoo kansainvälistä oikeutta ja heikentää palestiinalaisten itsemääräämisoikeutta, Guterres sanoo.

VÄKIVALTAISUUDET ovat niin ikään lisääntyneet alueella merkittävästi viime vuosina, erityisesti äärijärjestö Hamasin reilut kaksi vuotta sitten Israeliin tekemän hyökkäyksen jälkeen.

Israelin joukot ja uudisasukkaat ovat surmanneet ainakin 1 022 palestiinalaista Länsirannalla sen jälkeen, kun Israel alkoi moukaroida Gazan kaistaa Hamasin iskujen jälkeen. Surmansa saaneiden joukossa on sekä siviilejä että taistelijoita. AFP:n ilmoittavat luvut perustuvat palestiinalaishallinnon terveysministeriön tilastoihin.

Israelin mukaan ainakin 44 israelilaista on saanut surmansa samalla ajanjaksolla Länsirannalla palestiinalaisten hyökkäyksissä tai Israelin asevoimien operaatioissa.

Guterres tuomitsee lisääntyneet väkivaltaisuudet ja jännitteet Länsirannalla. Hän viittasi erityisesti Israelin asevoimien toimintaan Länsirannan pohjoisosassa. Näiden toimien seurauksena useita ihmisiä on kuollut tai joutunut jättämään kotinsa, minkä lisäksi koteja ja infrastruktuuria on tuhoutunut.

Israelin asevoimat ilmoitti marraskuussa uudesta operaatiosta Länsirannalla. Asevoimat sanoi tuolloin, että kyseessä oli terrorismin vastainen operaatio.

YK julkaisi marraskuussa raportin, jonka mukaan israelilaisten siirtokuntalaisten tekemien väkivaltaisuuksien kuukausittainen määrä Länsirannalla oli viime kuussa korkein lähes kahteen vuosikymmeneen. Raportin mukaan pelkästään lokakuun aikana tapahtui yli 260 väkivallantekoa eli keskimäärin kahdeksan hyökkäystä päivässä.

ISRAEL on miehittänyt Länsirantaa vuodesta 1967. Viime vuoden kesänä Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) linjasi, että Israelin miehitys on laiton. Lausunnossa Israelia vaadittiin lopettamaan Länsirannan miehittäminen ja korvaamaan miehityksestä aiheutuneet vahingot.

Länsirannalla asuu noin 500 000 israelilaista siirtokuntalaista ja noin kolme miljoonaa palestiinalaista, kun ei oteta huomioon Itä-Jerusalemia, jonka Israel miehitti ja liitti itseensä vuonna 1967. ICJ:n mukaan myös Itä-Jerusalemin miehitys on laiton.

Israel aloitti hyökkäyksensä Gazassa sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat hyökänneet Israeliin lokakuun alkupuolella vuonna 2023. Israelilaisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä.

Israel on Gazan terveysministeriön mukaan surmannut vuoden 2023 lokakuun alun jälkeen Gazassa yli 70 000 ihmistä. YK pitää lukuja luotettavina.

Muun muassa YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa.