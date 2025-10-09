Palkittu politiikan aikakauslehti.
9.10.2025 06:40 ・ Päivitetty: 9.10.2025 06:40

YK leikkaa rauhanturvajoukkojensa määrää neljänneksellä rahapulan vuoksi

LEHTIKUVA / AFP / SOULEYMANE AG ANARA
Rauhanturvaajia Malissa heinäkuussa 2019. YK lopetti Malin rauhanturvaoperaation vuonna 2023.

YK aikoo vähentää rauhanturvajoukkojensa määrää maailmanlaajuisesti noin neljänneksellä nykyisestä, kertoi korkea-arvoinen virkamieslähde. Syynä on rahapula, joka on pitkälti kytköksissä Yhdysvaltain ulkomaanapuunsa tekemiin leikkauksiin.

Vähennys merkitsi 13  000-14  000 sotilaan tai poliisin ja heidän kalustonsa vetämistä pois rauhanturvatehtävistä. Lisäksi leikkauksella olisi vaikutusta suureen määrään siviilihenkilökuntaa, joka on rauhanturvatehtävissä.

Yhdysvaltojen odotettiin maksavan 1,3 miljardia dollaria tämän ja ensi vuoden rauhanturvaoperaatioiden 5,4 miljardin dollarin kokonaisbudjetista. Sen sijaan maa on ilmoittanut nyt YK:lle maksavansa vain noin puolet kyseisestä summasta eli noin 682 miljoonaa dollaria.

YK:lla on rauhanturvaajia muun muassa Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa, Etelä-Libanonissa, Keski-Afrikan tasavallassa, Etelä-Sudanissa ja Länsi-Saharassa.

