24.10.2025 05:00 ・ Päivitetty: 24.10.2025 05:00

YK on nyt 80 vuotta

LEHTIKUVA / AFP / LUDOVIC MARIN

Yhdistyneet kansakunnat eli YK perustettiin päivälleen 80 vuotta sitten San Franciscossa Yhdysvalloissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

YK perustettiin toisen maailmansodan jälkeen Kansainliiton korvaajaksi edistämään kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta sekä ihmisoikeuksia. YK:hon kuuluu myös lukuisia rahastoja, ohjelmia ja erityisjärjestöjä, joiden tehtäviin kuuluu muun muassa taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistäminen.

Maailmanlaajuiseen hallitusten väliseen yhteistyöjärjestöön kuuluvat nykyään lähes kaikki maailman maat. Suomi jätti hakemuksensa vuonna 1947, ja se hyväksyttiin jäseneksi vuonna 1955. YK:n päivä on Suomessa vakiintunut liputuspäivä.

Monille tuttuja ovat esimerkiksi tasa-arvojärjestö UN Women tai YK:n lastenrahasto Unicef. Erityisjärjestöistä merkittäviä ovat esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO tai Kansainvälinen valuuttarahasto IMF.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

