YK: Sotien, väkivallan ja vainon takia kodeistaan paenneiden määrä nousi uuteen ennätykseen

Kotinsa sotien, väkivallan ja vainon takia jättämään joutuneiden ihmisten määrä on kasvanut noin 120 miljoonaan, kertoo YK. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan kyseessä on jo 12. peräkkäinen vuosi, kun kodeistaan pakenemaan joutuneiden määrä on noussut. Viime vuoden lopussa paossa eläviä ihmisiä oli runsaat 117 miljoonaa.

Pakon edessä paenneiden määrä vastaa nyt pakolaisjärjestön mukaan Japanin koko väestömäärää. Japani on 12. suurin maa maailmassa.

Raportin mukaan pakkomuuttoa ruokkivat paitsi uudet konfliktit maailmalla, myös epäonnistuminen pitkään jatkuneiden kriisien ratkaisemisessa.

Suurin kasvu pakkomuuttoluvuissa tapahtui maiden sisällä konfliktia paenneiden lukumäärässä, kasvaen lähes 50 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana.

Erityisesti Sudanin konflikti on kasvattanut pakkomuuton määrää, raportissa sanotaan. Viime vuoden huhtikuusta alkaen maan sisällä on laskettu olevan yli seitsemän miljoonaa uutta pakenemaan joutunutta ihmistä, minkä lisäksi lähemmäs kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan Sudanin ulkopuolelle.

Raportin mukaan myös Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Myanmarissa miljoonat ihmiset joutuivat viime vuonna pakenemaan maan sisällä raakojen taisteluiden tieltä.

YK:N palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA arvioi, että viime vuoden loppuun mennessä Gazan kaistalla jopa 1,7 miljoonaa ihmistä eli suurin osa väestöstä oli joutunut pakenemaan katastrofaalisen väkivallan vuoksi, jotkut ihmisistä useita kertoja.

Maailman suurin pakolaiskriisi on yhä Syyriassa, jossa lähemmäs 14 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan maan sisällä sekä ulkomaille.

- Näiden karujen ja kasvavien lukujen takana on lukemattomia inhimillisiä tragedioita. Tämän kärsimyksen on saatava kansainvälinen yhteisö toimimaan kiireellisesti puuttuakseen pakkomuuton perimmäisiin syihin, sanoi YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu Filippo Grandi UNHCR:n lausunnossa.

Sodankäynnin luonne on Grandin mukaan myös muuttunut sellaiseksi, että usein siviilejä terrorisoidaan tietoisesti, eikä kansainvälisistä säännöistä välitetä, Grandi arvioi toimittajille AFP:n mukaan. Esimerkiksi BBC kertoi eilen YK:n ottaneen Israelin ja Hamasin lasten oikeuksien loukkaajien listalle.

- Sotaa käyvien osapuolten on korkea aika kunnioittaa sodankäynnin peruslainsäädäntöä ja kansainvälistä oikeutta. Tosiasia on, että ilman parempaa yhteistyötä ja yhteisiä ponnisteluja konflikteja, ihmisoikeusloukkauksia ja ilmastokriisiä vastaan, pakkomuuttoluvut tulevat kasvamaan edelleen, tuoden mukanaan uutta kurjuutta ja kalliita humanitaarisia toimia, Grandi sanoi lausunnossa.