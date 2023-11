YK: Yli 100 palestiinalaispakolaisten järjestön työntekijää saanut surmansa Gazassa sodan aikana

- UNRWA suree, palestiinalaiset surevat, israelilaiset surevat. Tämän tragedian lopettamiseen tarvitaan humanitaarinen tulitauko nyt, Lazzarini kirjoitti.

Myös YK:n hätäavun koordinaattori Martin Griffiths sanoi olevansa syvästi järkyttynyt uutisesta.

- Nämä kollegat olivat toivon ja ihmisyyden liekki. Ajatuksemme ovat heidän perheidensä ja kaikkien rohkeiden UNRWA:n kollegoiden luona.

Lukuja ja tietoja ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Devastated. Over 100 @UNRWA colleagues confirmed killed in 1 month.

Parents, teachers, nurses, doctors, support staff. @UNRWA is mourning, Palestinians mourning, Israelis mourning. Ending this tragedy needs #Humanitarianceasefire now.

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) November 10, 2023